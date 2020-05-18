По решению Организации Объединённых Наций КазНУ им. аль-Фараби продолжит четвертый срок подряд возглавлять Глобальный Хаб Программы ООН "Академическое влияние" по устойчивому развитию. Этот факт является свидетельством высокого международного признания успешной деятельности ведущего казахстанского университета, который вносит большой вклад в реализацию целей устойчивого развития, передает Newsinfo со ссылкой на пресс-службу вуза.

Программа ООН "Академическое влияние" по устойчивому развитию была инициирована восьмым Генеральным секретарем Пан Ги Муном. Возглавив в 2014 году Глобальный хаб, КазНУ стал первым и единственным в СНГ вузом, удостоенным столь высокой позиции на международном уровне, сообщает пресс-служба КазНУ. Став одним из 10 всемирных хабов ООН, КазНУ координирует и активно вовлекает мировое академическое сообщество в реализацию 17 целей устойчивого развития человечества, направленных на сохранение ресурсов планеты, обеспечение доступности качественного образования и благополучия, развития инноваций, сохранения экосистем и т. д.

КазНУ выступил инициатором ряда крупных международных мероприятий, направленных на решение актуальных вопросов устойчивого развития мира. КазНУ — единственный из вузов СНГ открыл секцию на Глобальном Саммите "RIO+20" в поддержку инициатив "Зеленый мост" и "G-Global" Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева. Организовал и провел III форум ректоров университетов Азии по проблемам устойчивого развития.

В 2018 году в рамках Астанинского Экономического Форума был открыт Институт устойчивого развития имени Пан Ги Муна с его личным участием, как международное академическое учреждение при КазНУ им. аль-Фараби. Его работа сфокусирована на продвижении партнерства для реализации целей устойчивого развития посредством объединения усилий и международного сотрудничества в образовательной, исследовательской и культурно-гуманитарной деятельности.

Возглавляя Глобальный хаб, КазНУ разработал и внедряет модель вуза нового поколения — "Университет 4.0". Она основана на симбиозе технологической и духовно-нравственной платформ и нацелена на формирование ответственных граждан мира. Совместно с "Альянсом цивилизаций" модель была презентована в штаб-квартире ООН в г. Нью-Йорк и как перспективная и актуальная рекомендована для широкого распространения среди вузов мира. В настоящее время в университете успешно функционируют кафедры ЮНЕСКО по устойчивому развитию, а также международной журналистики и медиа в обществе. Кроме того, совместно с Колумбийским университетом (США) успешно реализуется программа подготовки специалистов по устойчивому развитию "MDP Global Classroom". Вуз также является частью всемирного студенческого проекта "Модель ООН — Новый Шелковый путь".

Деятельность КазНУ во главе хаба получила высокую оценку и признание ООН, которую не раз выражали руководители этой международной организации. В своем недавнем послании из штаб-квартиры ООН в г. Нью-Йорк руководитель Программы ООН "Академическое влияние" Раму Дамодаран поблагодарил университет за успешную и эффективную работу и подчеркнул его важную миссию в создании действительно устойчивого мира.