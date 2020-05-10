Жители одного дома в Батайске отметили День Победы мини-концертом

Жители одного дома на улице Ушинского в городе Батайске Ростовской области решили отпраздновать День Победы мини-концертом. Артисты народного ансамбля песни и танца "Легенда" местного Дома народного творчества, проживающие в одном доме, исполнили знаменитую песню "День Победы". Музыканты выступали на балконах, а кто-то пел через открытые окна, пишет "Правда.Ру".

Соседи, решив помочь артистам, украсили окна рисунками с военной тематикой, повесили на окна флаги России. Проживающий по соседству Аствацатуров Анатолий имеет свой небольшой музей военной техники, он тоже помог творческому порыву, создав антураж для хора — на улице были выставлены "полуторка" и "Катюша", а его друзья в военной форме 40-х годов вместе с жильцами дома подпевали "День Победы".

В эти праздничные дни по всей стране организуют множество патриотических акций, которые призваны сплотить население и рассказать о подвиге солдат. "#Окно_Победы", "Бессмертный полк — онлайн", "Телефонное поздравление ветерана"… все эти и другие проекты активно поддерживают жители региона.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев лично поздравил ветеранов, пожелав им здоровья, благополучия, добра, мирного неба и новых успехов во имя всей страны.