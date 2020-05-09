9 мая в Ростовской области прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. Губернатор края Василий Голубев почтил память павших воинов минутой молчания, а также возложил гирлянду Славы к мемориалу Воинам-освободителям, пишет "Правда. Ру".
Голубев отметил, что в отваге фронтовиков и самоотверженной работе тружеников тыла проявилась истинная мощь нашего народа.
"Мы чтим тех, кто отдал все силы в сражениях за независимость Родины, отстаиваем историческую правду о Великой Отечественной войне, о доблестном подвиге поколения победителей".
После торжественной части состоялся парад авиационной техники. В небе пилоты демонстрировали ростовчанам незаурядные возможности современной техники и свое мастерство пилотирования. Ростовчане могли любоваться красивыми "железными птицами" из окон домов и с балконов. Над городом летали:
- яжелый транспортный вертолет Ми-26Т,
- боевые Ми28-Н "Ночной охотник",
- Ка-52 "Аллигатор",
- транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ,
- вертолеты Ми-35,
- транспортный Ан-26,
- самолет Л-410,
- Антонов 12 — легенда военно-транспортной авиации.
Также над городом летали знаменитые "Грачи" (так называемые "Летающие танки"), а истребители Су-30СМ своим ревом продемонстрировали всю мощь современной авиации.
Всего над Ростовом-на-Дону пролетели 45 самолетов и вертолетов — символичная цифра, напоминающая, что в 1945 году Советский Союз победил фашизм.
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