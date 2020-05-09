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75-летие Великой Победы: Василий Голубев почтил память павших
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  • Опубликована сегодня в 15:13

75-летие Великой Победы: Василий Голубев почтил память павших

9 мая в Ростовской области прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. Губернатор края Василий Голубев почтил память павших воинов минутой молчания, а также возложил гирлянду Славы к мемориалу Воинам-освободителям, пишет "Правда. Ру".

Голубев отметил, что в отваге фронтовиков и самоотверженной работе тружеников тыла проявилась истинная мощь нашего народа.

"Мы чтим тех, кто отдал все силы в сражениях за независимость Родины, отстаиваем историческую правду о Великой Отечественной войне, о доблестном подвиге поколения победителей".

После торжественной части состоялся парад авиационной техники. В небе пилоты демонстрировали ростовчанам незаурядные возможности современной техники и свое мастерство пилотирования. Ростовчане могли любоваться красивыми "железными птицами" из окон домов и с балконов. Над городом летали:

  • яжелый транспортный вертолет Ми-26Т,
  • боевые Ми28-Н "Ночной охотник",
  • Ка-52 "Аллигатор",
  • транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ,
  • вертолеты Ми-35,
  • транспортный Ан-26,
  • самолет Л-410,
  • Антонов 12 — легенда военно-транспортной авиации.

Также над городом летали знаменитые "Грачи" (так называемые "Летающие танки"), а истребители Су-30СМ своим ревом продемонстрировали всю мощь современной авиации.

Всего над Ростовом-на-Дону пролетели 45 самолетов и вертолетов — символичная цифра, напоминающая, что в 1945 году Советский Союз победил фашизм.

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