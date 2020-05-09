9 мая в Ростовской области прошли торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы. Губернатор края Василий Голубев почтил память павших воинов минутой молчания, а также возложил гирлянду Славы к мемориалу Воинам-освободителям, пишет "Правда. Ру".

Голубев отметил, что в отваге фронтовиков и самоотверженной работе тружеников тыла проявилась истинная мощь нашего народа.

"Мы чтим тех, кто отдал все силы в сражениях за независимость Родины, отстаиваем историческую правду о Великой Отечественной войне, о доблестном подвиге поколения победителей".

После торжественной части состоялся парад авиационной техники. В небе пилоты демонстрировали ростовчанам незаурядные возможности современной техники и свое мастерство пилотирования. Ростовчане могли любоваться красивыми "железными птицами" из окон домов и с балконов. Над городом летали:

яжелый транспортный вертолет Ми-26Т,

боевые Ми28-Н "Ночной охотник",

Ка-52 "Аллигатор",

транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ,

вертолеты Ми-35,

транспортный Ан-26,

самолет Л-410,

Антонов 12 — легенда военно-транспортной авиации.

Также над городом летали знаменитые "Грачи" (так называемые "Летающие танки"), а истребители Су-30СМ своим ревом продемонстрировали всю мощь современной авиации.

Всего над Ростовом-на-Дону пролетели 45 самолетов и вертолетов — символичная цифра, напоминающая, что в 1945 году Советский Союз победил фашизм.