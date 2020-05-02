1 мая врио главы Республики Коми Владимир Уйба заявил о том, что малоимущим гражданам региона выделят участки земли под посадку картофеля. Данная инициатива введена для того, что семьи могли обеспечить себя урожаем на зиму.

"Для реализации этой цели мы разработаем механизм, чтобы выдать деньги на покупку семенного картофеля", — заявил он.

Уйба также отметил, что власти постараются организовать все так, чтобы можно было купить и посадить картофель не позднее конца мая — начала июня.

Как сообщает "Правда.Ру", ранее он принял пакет мер для оказания помощи гражданам, которые потеряли работу и не получают максимального пособия по безработице. Из бюджетных средств региона им единовременно выплатят по 5 тысяч рублей. В республике Коми насчитывается около 5 000 малоимущих граждан.