В Республике Алтай 12 детей-сирот получили непригодные для жилья квартиры. СК РФ возбудил уголовное дело о халатности.
Как сообщает "Правда.Ру", , сироты должны были получить собственное жилье в 2017–2018 гг. в рамках государственной программы по охране семьи и детства.
"Приобретением жилья для детей-сирот занималось Министерство регионального развития Республики Алтай. Оно заключило государственные контракты на приобретение жилых помещений на территории районного центра Кош-Агачского района Республики Алтай.
Но квартиры на момент передачи министерству не соответствовали необходимым требованиям", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Иными словам, сиротам не было предоставлено жилье, следовательно, были нарушены их конституционные права.
"Это произошло из-за недобросовестного исполнения обязанностей должностными лицами республиканского Министерства регионального развития", — считают в СК РФ.
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