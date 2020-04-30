В Республике Алтай 12 детей-сирот получили непригодные для жилья квартиры. СК РФ возбудил уголовное дело о халатности.

Как сообщает "Правда.Ру", , сироты должны были получить собственное жилье в 2017–2018 гг. в рамках государственной программы по охране семьи и детства.

"Приобретением жилья для детей-сирот занималось Министерство регионального развития Республики Алтай. Оно заключило государственные контракты на приобретение жилых помещений на территории районного центра Кош-Агачского района Республики Алтай. Но квартиры на момент передачи министерству не соответствовали необходимым требованиям", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Иными словам, сиротам не было предоставлено жилье, следовательно, были нарушены их конституционные права.