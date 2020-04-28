На фоне последствий пандемии коронавируса цены на нефть снова могут упасть ниже нуля.

На этот раз могут упасть цены на нефть Brent.

В компании "Лукойл" сообщили, что падение 20 апреля стоимости майских фьючерсов на WTI до минус $40 было связано с тем, что это было в последний день торговли контрактом на бирже и из-за того, что сырьем быстро заполнились мировые нефтехранилища на фоне падения спроса.

Отмечается, что нельзя гарантировать, что все эти факторы снижения спроса и ограниченного объема нефтехранилищ не приведут к резкому внижению других ориентиров цен на нефть, таких как нефть марки Brent.

Также в документе отмечается, что в КНР стабилизировалась эпидемиологическая ситуация, что также привело к восстановлению спроса на углеводороды со стороны Китая.