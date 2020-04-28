На фоне последствий пандемии коронавируса цены на нефть снова могут упасть ниже нуля.
На этот раз могут упасть цены на нефть Brent.
В компании "Лукойл" сообщили, что падение 20 апреля стоимости майских фьючерсов на WTI до минус $40 было связано с тем, что это было в последний день торговли контрактом на бирже и из-за того, что сырьем быстро заполнились мировые нефтехранилища на фоне падения спроса.
Отмечается, что нельзя гарантировать, что все эти факторы снижения спроса и ограниченного объема нефтехранилищ не приведут к резкому внижению других ориентиров цен на нефть, таких как нефть марки Brent.
Также в документе отмечается, что в КНР стабилизировалась эпидемиологическая ситуация, что также привело к восстановлению спроса на углеводороды со стороны Китая.
В Греции предлагают ввести "паспорта здоровья" для туристов
Министр туризма Греции Харис Теохарис подтвердил информацию о том, что для иностранных туристов будут введены "паспорта здоровья".
Конкуренты Башара Асада: кто может сменить действующего президента в 2021 году
Выборы президента в САР состоятся уже осенью. О том, кто является главным конкурентом Башара Асада, и сможет ли действующий лидер удержаться на своем посту, рассказали корреспонденты Федерального агентства новостей.
Педагоги заявили о возросшей нагрузке из-за перехода на онлайн-обучение
84% учителей считают, что их нагрузка увеличилась с переходом школ на дистанционное обучение, 59% отметили, что увеличилась и нагрузка на детей.
В 30 регионах РФ разрешили ремонт автомобилей во время карантина
В 30 российских регионах, в том числе в Санкт-Петербурге и в Московской области, уже разрешено проводить ремонт автомобилей во время режима самоизоляции.