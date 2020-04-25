У берегов Папуа — Новой Гвинеи сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,3.
В 132 км к западу от Пангуна располагался эпицентр землетрясения. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 16,9 километров.
О числе пострадавших и возможных разрушениях пока ничего неизвестно. Об угрозе цунами также нет информации.
Как сообщает "Правда.Ру", 25 апреля землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано в восточной части Румынии. Эпицентр располагался в 194 километрах от Бухареста на глубине 23 километра. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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