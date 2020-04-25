Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.04.2020 : 74,7163
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.04.2020 : 80,2528
У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение
  1. Главная
  2. Происшествия
  • сегодня в 12:08

У берегов Папуа — Новой Гвинеи произошло землетрясение

У берегов Папуа — Новой Гвинеи сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,3.

В 132 км к западу от Пангуна располагался эпицентр землетрясения. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 16,9 километров.

О числе пострадавших и возможных разрушениях пока ничего неизвестно. Об угрозе цунами также нет информации.

Как сообщает "Правда.Ру", 25 апреля землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано в восточной части Румынии. Эпицентр располагался в 194 километрах от Бухареста на глубине 23 километра. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Мир

В Греции предлагают ввести

В Греции предлагают ввести "паспорта здоровья" для туристов

Министр туризма Греции Харис Теохарис подтвердил информацию о том, что для иностранных туристов будут введены "паспорта здоровья".

Читать полностью
Конкуренты Башара Асада: кто может сменить действующего президента в 2021 году

Конкуренты Башара Асада: кто может сменить действующего президента в 2021 году

Выборы президента в САР состоятся уже осенью. О том, кто является главным конкурентом Башара Ас﻿ада, и сможет ли действующий лидер удержаться на своем посту, рассказали корреспонденты Федерального агентства новостей.

Читать полностью

Общество

Педагоги заявили о возросшей нагрузке из-за перехода на онлайн-обучение

Педагоги заявили о возросшей нагрузке из-за перехода на онлайн-обучение

84% учителей считают, что их нагрузка увеличилась с переходом школ на дистанционное обучение, 59% отметили, что увеличилась и нагрузка на детей.

Читать полностью
В 30 регионах РФ разрешили ремонт автомобилей во время карантина

В 30 регионах РФ разрешили ремонт автомобилей во время карантина

В 30 российских регионах, в том числе в Санкт-Петербурге и в Московской области, уже разрешено проводить ремонт автомобилей во время режима самоизоляции.

Читать полностью

Новости