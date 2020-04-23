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В Греции предлагают ввести
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  • сегодня в 2:10

В Греции предлагают ввести "паспорта здоровья" для туристов

Министр туризма Греции Харис Теохарис подтвердил информацию о том, что для иностранных туристов будут введены "паспорта здоровья", сообщает "Правда.Ру".

Что значит "паспорт здоровья"?

Идея "паспорта здоровья" заключается в том, что каждый европейский турист, которые планирует поездку за рубеж, должен будет сдать тест на коронавирус. Проводить тест нужно в той стране, из которой этот гражданин собирается совершить поездку.

"Многие туроператоры других стран интересуются отдыхом в Греции и надеются, что в отелях и других важных для туристов местах будут приняты все необходимые меры по охране здоровья", — заявил Теохарис.

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