Министр туризма Греции Харис Теохарис подтвердил информацию о том, что для иностранных туристов будут введены "паспорта здоровья", сообщает "Правда.Ру".
Что значит "паспорт здоровья"?
Идея "паспорта здоровья" заключается в том, что каждый европейский турист, которые планирует поездку за рубеж, должен будет сдать тест на коронавирус. Проводить тест нужно в той стране, из которой этот гражданин собирается совершить поездку.
"Многие туроператоры других стран интересуются отдыхом в Греции и надеются, что в отелях и других важных для туристов местах будут приняты все необходимые меры по охране здоровья", — заявил Теохарис.
Конкуренты Башара Асада: кто может сменить действующего президента в 2021 году
Выборы президента в САР состоятся уже осенью. О том, кто является главным конкурентом Башара Асада, и сможет ли действующий лидер удержаться на своем посту, рассказали корреспонденты Федерального агентства новостей.
В Токио не будут ограничивать перемещения граждан в ходе ЧС
Власти Японии не собираются вводить ограничения на передвижение граждан, несмотря на режим ЧС, который планируется ввести в стране с 7 апреля.
Педагоги заявили о возросшей нагрузке из-за перехода на онлайн-обучение
84% учителей считают, что их нагрузка увеличилась с переходом школ на дистанционное обучение, 59% отметили, что увеличилась и нагрузка на детей.
В 30 регионах РФ разрешили ремонт автомобилей во время карантина
В 30 российских регионах, в том числе в Санкт-Петербурге и в Московской области, уже разрешено проводить ремонт автомобилей во время режима самоизоляции.