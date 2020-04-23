Министр туризма Греции Харис Теохарис подтвердил информацию о том, что для иностранных туристов будут введены "паспорта здоровья", сообщает "Правда.Ру".

Что значит "паспорт здоровья"?

Идея "паспорта здоровья" заключается в том, что каждый европейский турист, которые планирует поездку за рубеж, должен будет сдать тест на коронавирус. Проводить тест нужно в той стране, из которой этот гражданин собирается совершить поездку.