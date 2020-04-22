В Краснодарском крае полиция задержала ювелира, после работы которого украшения клиентов заметно теряли в весе.
В полицию Армавира обратилась женщина, по словам которой, после того, как она отдала в ремонт свои ювелирные украшения, из них исчезли некоторые элементы.
В результате сотрудники полиции задержали 40-летнего ювелира.
В ходе следствия выяснилось, что ювелир в течение пяти лет занимался тем, что переплавлял золотые украшения клиентов и присваивал часть драгоценного металла, сообщает "Правда.Ру". Таким образом, ему удалось обокрасть клиентовн на полмиллиона рублей.
В региональном ГУ МВД сообщили, что уже удалось доказать причастность подозреваемого к совершению девяти аналогичных преступлений.
Возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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