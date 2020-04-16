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Педагоги заявили о возросшей нагрузке из-за перехода на онлайн-обучение
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  • сегодня в 2:12

Педагоги заявили о возросшей нагрузке из-за перехода на онлайн-обучение

Согласно данным исследования НИУ ВШЭ, в связи с переходом на дистанционную форму обучения на педагогов и учащихся возросла нагрузка. Такого мнения придерживаются многие учителя.

"Нагрузка на учителей увеличилась: 84% учителей считают, что их нагрузка увеличилась с переходом школ на дистанционное обучение, 59% отметили, что увеличилась и нагрузка на детей", — считают исследователи.

С чем это связано?

Проблема в технической составляющей дистанционного обучения, так как не у всех педагогов и учеников есть все необходимое для нормальной организации работы (электронные устройства, доступ в интернет). Многие просто не умеют пользоваться техников. В итоге 75% педагогов вообще не проводят онлайн-уроки.

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