Конкуренты Башара Асада: кто может сменить действующего президента в 2021 году

Выборы президента в САР состоятся уже осенью. О том, кто является главным конкурентом Башара Асада, и сможет ли действующий лидер удержаться на своем посту, рассказали корреспонденты Федерального агентства новостей.

Социологи российского Фонда защиты национальных ценностей провели опрос в ходе которого выяснили, что рейтинг действующего президента Сирии падает. Виной тому экономические проблемы и коррупция в рядах политических "верхов". Только 32% сирийцев готовы сегодня поддержать Башара Асада на президентских выборах.

После того, как Россия помогла Сирии уничтожить террористов, и в САР установился мир, запросы населения выросли. Глава ФЗНЦ Александр Малькевич рассказал о том, что в условиях войны жители Сирии были готовы мириться с непростой экономической ситуацией, но в мирное время такое положение дел их не устраивает.

Если сирийский лидер намерен сохранить свои позиции, ему придется проделать большую работу по восстановлению экономики. Только после того, как он докажет населению, что способен решить проблемы страны, у него появится шанс выиграть президентские выборы 2021 года. Иначе кресло перейдет к конкурентам.

Способных занять пост президента Сирии немало.

Одним из них является действующий премьер-министр Имад Хамис.

Это политик, имеющий многолетний опыт работы на ключевых должностях в правительстве. В 2016 году он занимал пост министра электроэнергетики. Благодаря его стараниям сирийские жители были обеспечены электричеством даже в военное время. Происхождение премьера также ему на руку. Имад Хамис — суннит, а мусульмане-сунниты составляют 75% населения страны. Против кандидатуры действующего премьера могут сыграть его махинации по продаже электроэнергии и незаконные схемы по продаже других ресурсов.

Еще один кандидат — глава "египетской платформы" сирийской оппозиции Ахмад Джабра.

Он имеет связи как среди оппозиции, так и в правительстве. Поддерживает контакты с политиками России, Америки и Саудовской Аравии.

Поддержать сирийцы могут и генерала Сирийской Арабской Армии Сухейля аль-Хасана.

Он пользуется большой популярностью у жителей САР. Во многом, благодаря его отваге и эффективному руководству, борьба с террористами ИГИЛ (группировка запрещена на территории РФ) имела такой успех. К слову, генерала хорошо знают в РФ, он даже является обладателем российского Ордена Дружбы.

Есть еще Абдурахман Мустафа, президент Временного правительства Сирии.

Под его руководством находятся территории, подконтрольные протурецкой оппозиции. Несложно догадаться, что его кандидатуру поддержат лидеры Анкары.

Еще один представитель сирийской оппозиции способен побороться за президентское кресло — бывший премьер-министр Сирии Рияд Хиджаб.

Заручившись поддержкой Турции и Саудовской Аравии, он вполне может выдвинуть свою кандидатуру.

Поговаривают, что место Башара Асада достоин занять Мансур Аззам — доверенное лицо Асада, министр по делам президента.

Политик представляет САР за рубежом, имеет хорошие связи с политическими деятелями разных стран. Неоднократно с рабочим визитом он посещал и Россию.

Список претендентов на президентский пост в САР немаленький. Влиятельных лидеров, готовых сражаться за должность главы государства, достаточно. Если Башар Асад хочет сохранить президентское кресло, ему придется активизироваться: решить проблемы с бедностью и вывести страну на новый экономический уровень. Первое, что сейчас необходимо сделать, дабы улучшить экономическое положение страны — создать благоприятный экономический климат для иностранных бизнесменов.