В Чите в ночь на 11 апреля на балконе одной из квартир начался пожар. Сообщается, что пожар возник из-за неудачно приземлившейся петарды.

Как сообщает "Правда.Ру", в полицию поступило сообщение о возгорании на балконе жилого дома. На место ЧП прибыли полицейские и сотрудники МЧС. Вероятно, на балкон попало пиротехническое изделие, скорее всего, петарда. По данному факту проводится проверка.

По словам хозяйки квартиры, ее разбудил удар, после которого последовали хлопок и пламя. Женщина успела рассмотреть предмет, состоящий из двух частей. По форме предмет напоминал цилиндр.