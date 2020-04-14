В Чите в ночь на 11 апреля на балконе одной из квартир начался пожар. Сообщается, что пожар возник из-за неудачно приземлившейся петарды.
Как сообщает "Правда.Ру", в полицию поступило сообщение о возгорании на балконе жилого дома. На место ЧП прибыли полицейские и сотрудники МЧС. Вероятно, на балкон попало пиротехническое изделие, скорее всего, петарда. По данному факту проводится проверка.
По словам хозяйки квартиры, ее разбудил удар, после которого последовали хлопок и пламя. Женщина успела рассмотреть предмет, состоящий из двух частей. По форме предмет напоминал цилиндр.
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