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Осташко рассказал о важности фильма "Шугалей"

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Осташко рассказал о важности фильма
  • сегодня в 22:12

Осташко рассказал о важности фильма "Шугалей"

Политолог и видеоблогер Руслан Осташко опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" пост, посвященный фильму "Шугалей", в котором рассказывается о российских ученых Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, оказавшихся в плену у ливийских террористов.

Кинолента основана на реальных событиях. Ученые прибыли в Ливию по приглашению триполитанских властей. В ходе работы социологи обнаружили информацию, которая оказалась невыгодной местным бандформированиям. Тогда боевики похитили российских специалистов и отправили в заключение в неофициальную тюрьму "Митига".

В России к проблеме пытаются привлечь внимание многие общественники и активисты. За судьбой ученых следит также и Руслан Осташко. По его словам, социологи находятся в плену уже около года. Все это время их постоянно пытают и унижают. Выход картины, который состоится в апреле, позволит привлечь внимание многих людей к этой проблеме, что, возможно, ускорить возвращение россиян домой.

Также политолог посоветовал ознакомиться с трейлером фильма, вышедшим накануне.
С подробностями истории захваченных в плен ученых можно ознакомиться на официальном сайте.

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