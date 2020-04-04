Пандемия коронавируса погружает весь мир в депрессивное состояние. Изоляция, карантинные меры, нависшая перспектива краха экономики и повсеместной безработицы… Губернатор Ростовской области Василий Голубев прилагает все усилия, чтобы спасти регион, за который он отвечает, сообщает "Правда.Ру". С этой целью был утвержден план первоочередных мер по спасению экономики и удержанию социальной стабильности. В разработке документа принимали участие эксперты из ТПП, Агентства стратегических инициатив, союза работодателей, "Деловой России" и т. д.

Как отметил глава региона, в первую очередь помощь получат отрасли, пострадавшие из-за эпидемии коронавируса, среди них авиаперевозки, туризм, общественное питание, спорт, культура и т. д. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте правительства Ростовской области.

"Малый и средний бизнес сегодня как никогда нуждается в помощи правительства. Мы разработали список первоочередных мер, которые помогут предпринимателям пережить нынешние непростые времена. А также определили перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от эпидемии. Прежде всего помощь будет оказана им", — подчеркнул Василий Голубев.

Сообщается, что снизится налоговая нагрузка для малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях. Изменения будут действовать до конца 2020 года. Для консультаций по мерам поддержки бизнеса будет открыт специальный экстренный ситуационный центр.

Василий Голубев сообщил, что для бизнеса в регионе запускается специальный льготный кредитный продукт. На срок до 3 лет — до 3 млн рублей под 1% годовых. Отсрочка по платежам — до 6 месяцев.

Также предприниматели получат отсрочку по аренде. Будет приостановлено начисление пеней для тех, у кого имеется задолженность по аренде за землю, которая находится в госсобственности. Для владельцев коммерческой недвижимости может появиться шанс получить льготы по налогу на имущество, в ответ они должны будут предоставить скидку арендаторам.

Позаботился губернатор и о трудящихся. Своевременная выплата зарплаты будет особо контролироваться.