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ISBC защищает права на товарный знак и патент

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ISBC защищает права на товарный знак и патент
  • сегодня в 20:48

ISBC защищает права на товарный знак и патент

Группа Компаний ISBC, ведущий российский производитель бесконтактных смарт-карт, считывателей СКУД и RFID-оборудования, защищает свои права на товарный знак и патент. В настоящее время участились случаи, когда на рынке рекламируются продукты с признаками нарушения исключительных прав ISBC.

Одним из первых судебных решений по искам стало прекращение регистратором доменов права администрирования домена stranakart.ru/. Законодательством РФ предусмотрены также уголовные статьи:

  • УК РФ. Ст. 146. Нарушение авторских и смежных прав
  • УК РФ. Ст. 147. Нарушение изобретательских и патентных прав.

В настоящее время в судах гг. Москвы и Кирова назначены следующие судебные заседания по вопросам защиты исключительных прав на товарный знак ISBCи патент:

Дело

Ответчики

Тема

№ А28-12567/2018

Тырыкин Юрий Вадимович

ООО "Страна карт"

ООО "Бизнес Контекст"

О защите исключительных прав на товарные знаки 5 000 000,00 рублей

№ А28-12568/2018

ООО "Страна карт"

О защите исключительных прав на товарные знаки 5 000 000,00 рублей

А40-274613/2019

ООО "КАРТЫ И СИСТЕМЫ"

ООО "СТРАНА КАРТ"

О защите исключительных прав на патент 5 000 000,00 ₽

Эксперты и патентные поверенные ведут проверку соответствия законодательству патента ответчиков. Воздерживайтесь от приобретения контрафактной продукции!

О ГК ISBC

Группа Компаний ISBC основана в 2002 году, является производственно-инжиниринговой компанией. Основными направлениями бизнеса являются:

  • People ID (идентификация людей с помощью смарт-карт),
  • Object ID (учет и контроль объектов и товаров),
  • Animal ID (системы идентификации животных).

Создан широкий спектр решений в области радиочастотной идентификации, систем контроля доступа, платежных RFID-брелоков, информационной безопасности, Интернета Вещей.

Специалисты ISBC обладают многолетним опытом и глубокими экспертными знаниями. Группой Компаний успешно реализовано более 5 000 проектов, охватывающих более 300 городов РФ. Сегодня более 50 000 000 россиян пользуются продукцией ISBC.

https://isbc.ru/

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