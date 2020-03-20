ISBC защищает права на товарный знак и патент

Группа Компаний ISBC, ведущий российский производитель бесконтактных смарт-карт, считывателей СКУД и RFID-оборудования, защищает свои права на товарный знак и патент. В настоящее время участились случаи, когда на рынке рекламируются продукты с признаками нарушения исключительных прав ISBC.

Одним из первых судебных решений по искам стало прекращение регистратором доменов права администрирования домена stranakart.ru/. Законодательством РФ предусмотрены также уголовные статьи:

УК РФ. Ст. 146. Нарушение авторских и смежных прав

УК РФ. Ст. 147. Нарушение изобретательских и патентных прав.

В настоящее время в судах гг. Москвы и Кирова назначены следующие судебные заседания по вопросам защиты исключительных прав на товарный знак ISBCи патент:

Дело Ответчики Тема № А28-12567/2018 Тырыкин Юрий Вадимович ООО "Страна карт" ООО "Бизнес Контекст" О защите исключительных прав на товарные знаки 5 000 000,00 рублей № А28-12568/2018 ООО "Страна карт" О защите исключительных прав на товарные знаки 5 000 000,00 рублей А40-274613/2019 ООО "КАРТЫ И СИСТЕМЫ" ООО "СТРАНА КАРТ" О защите исключительных прав на патент 5 000 000,00 ₽

Эксперты и патентные поверенные ведут проверку соответствия законодательству патента ответчиков. Воздерживайтесь от приобретения контрафактной продукции!

О ГК ISBC

Группа Компаний ISBC основана в 2002 году, является производственно-инжиниринговой компанией. Основными направлениями бизнеса являются:

People ID (идентификация людей с помощью смарт-карт),

Object ID (учет и контроль объектов и товаров),

Animal ID (системы идентификации животных).

Создан широкий спектр решений в области радиочастотной идентификации, систем контроля доступа, платежных RFID-брелоков, информационной безопасности, Интернета Вещей.

Специалисты ISBC обладают многолетним опытом и глубокими экспертными знаниями. Группой Компаний успешно реализовано более 5 000 проектов, охватывающих более 300 городов РФ. Сегодня более 50 000 000 россиян пользуются продукцией ISBC.

https://isbc.ru/