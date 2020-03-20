ISBC защищает права на товарный знак и патент

Группа Компаний ISBC, ведущий российский производитель бесконтактных смарт-карт, считывателей СКУД и RFID-оборудования, защищает свои права на товарный знак и патент. В настоящее время участились случаи, когда на рынке рекламируются продукты с признаками нарушения исключительных прав ISBC.
Одним из первых судебных решений по искам стало прекращение регистратором доменов права администрирования домена stranakart.ru/. Законодательством РФ предусмотрены также уголовные статьи:
- УК РФ. Ст. 146. Нарушение авторских и смежных прав
- УК РФ. Ст. 147. Нарушение изобретательских и патентных прав.
В настоящее время в судах гг. Москвы и Кирова назначены следующие судебные заседания по вопросам защиты исключительных прав на товарный знак ISBCи патент:
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Дело
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Ответчики
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Тема
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№ А28-12567/2018
|
Тырыкин Юрий Вадимович
ООО "Страна карт"
ООО "Бизнес Контекст"
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О защите исключительных прав на товарные знаки 5 000 000,00 рублей
|
№ А28-12568/2018
|
ООО "Страна карт"
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О защите исключительных прав на товарные знаки 5 000 000,00 рублей
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А40-274613/2019
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ООО "КАРТЫ И СИСТЕМЫ"
ООО "СТРАНА КАРТ"
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О защите исключительных прав на патент 5 000 000,00 ₽
Эксперты и патентные поверенные ведут проверку соответствия законодательству патента ответчиков. Воздерживайтесь от приобретения контрафактной продукции!
О ГК ISBC
Группа Компаний ISBC основана в 2002 году, является производственно-инжиниринговой компанией. Основными направлениями бизнеса являются:
- People ID (идентификация людей с помощью смарт-карт),
- Object ID (учет и контроль объектов и товаров),
- Animal ID (системы идентификации животных).
Создан широкий спектр решений в области радиочастотной идентификации, систем контроля доступа, платежных RFID-брелоков, информационной безопасности, Интернета Вещей.
Специалисты ISBC обладают многолетним опытом и глубокими экспертными знаниями. Группой Компаний успешно реализовано более 5 000 проектов, охватывающих более 300 городов РФ. Сегодня более 50 000 000 россиян пользуются продукцией ISBC.
https://isbc.ru/
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