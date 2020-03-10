В столице Донского края, Ростове-на-Дону состоялось открытие нового учебного заведения, рассчитанного на 1100 мест. Лицей появился в микрорайоне Красный Аксай, сообщает "Правда.Ру".

Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил учебное заведение, осмотрел классы, заодно пообщался с учениками и педагогами. Власти сыграли не последнюю роль в появлении лицея — они оказывали содействие подрядчику на всех этапах строительства.

Новая школа, отвечающая современным стандартам образования, стала примером для остальных образовательных учреждений города. Второй корпус лицея №11 имеет 4 блока, в которых предусмотрены:

6 спортзалов;

учебные классы;

библиотека;

актовый зал на 500 мест;

кабинеты для занятий медициной и инженерным делом.

В лицее предусмотрено три направления: с упором в химию и биологию, информационные технологии или экономику.

В классах предусмотрено все для развития учеников: цифровые лаборатории, проектор, 3D-принтер.

"Мне нравится комплексность лицея. Здесь есть всё для того, чтобы учиться, заниматься спортом, развивать свои интересы, есть возможность развиваться разносторонне. В самом начале строительства мы договорились с подрядчиком, что эта школа будет одной из лучших", — отметил на встрече Василий Голубев.

Губернатор Донского края вручил директору школы сертификат, который позволит приобрести лабораторное оборудование. Голубеву также понравилась идея школьников присвоить лицею имя Зинаиды Ермольевой. Микробиолог во времена СССР разработала отечественный пенициллин, но что особенно приятно — Зинаида училась на медицинском факультете Донского университета.