В Азербайджан с официальным визитом прибыла делегация из Ростовской области во главе с губернатором края Василием Голубевым. Эта поездка была запланирована в рамках празднования Дней Ростовской области в республике. Донской губернатор встретился с президентом Азербайджана, а также принял участие в бизнес-форуме, где вопросы активного развития сотрудничества обсуждались с представителями различных компаний, сообщает "Правда.Ру".

Форум прошел в Баку 4 марта, по его итогам были подписаны восемь соглашений о взаимодействии. Выступая на мероприятии, губернатор Донского края Голубев отметил показательные итоги 2019 года по внешнеторговому обороту с Азербайджаном, сумма в 61 млн долларов не могла не впечатлить. В Азербайджан из Ростовской области поступают продукты, химия, машиностроительная продукция. Лидирующими направлениями признаны комбайностроение и аграрная отрасль.

Так, договор о взаимных поставках подписали компания "Вотерфолл ПРО" из Донского края и азербайджанское предприятие "Сокар Полимер". Губернатор напомнил, что в ноябре прошлого года "Ростсельмаш" договорился с компанией "Азермаш" о сборке комбайнов в Азербайджане.

На форуме обсуждалось и то, какие меры потребуются для привлечения туристов из Азербайджана. Было также подписано соглашение о пассажирских перевозках.

"В ближайшее время Ростов-на-Дону и Баку свяжет авиасообщение. Прямые авиарейсы будут предусмотрены дважды в неделю и стартуют уже в конце этого месяца", — объявил Василий Голубев.

Василий Голубев встретился с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, с которым обсудил особенности развития логистики и транспорта, также глава правительства Азербайджана поинтересовался, как реализуются проекты в сфере альтернативной энергетики на Дону, поскольку это очень актуальная тема для его страны. Василий Голубев рассказал, какие шаги предпринимаются для развития ветроэнергетики.

На встрече также была отмечена важность памяти событий ВОВ. Во время войны в освобождении Дона принимали участие воины азербайджанских стрелковых дивизий. В память об их подвиге 40 лет назад под Самбеком открыли мемориал.