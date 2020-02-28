Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.02.2020 : 65,5177
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.02.2020 : 71,2439

Актер из культовых фильмов возглавлял банду мошенников

  1. Главная
  2. Происшествия
Актер из культовых фильмов возглавлял банду мошенников
  • сегодня в 21:13

Актер из культовых фильмов возглавлял банду мошенников

Актер культовых фильмов прошлых лет организовал в Москве банду мошенников, которые занимались кражей квартир и денег умерших людей, сообщает "Правда.Ру".

"Сотрудники полиции установили, что преступники, располагая базами данных абонентов одного из операторов мобильной связи, осуществляли незаконный перевыпуск сим-карт. Потом под видом клиентов они заходили в онлайн-приложения банков и присваивали имеющиеся на счетах деньги. Только с одного счета, связанного с номером телефона, через мобильный банкинг они похитили около двух миллионов рублей. Организатором группы является бывший актер, который снимался в нескольких популярных фильмах прошлых лет", — сообщают правоохранители.

По данному делу было задержано 6 человек. Организатор преступной группировки заблокировал дверь, которую пришлось взламывать.

Пока сотрудники полиции пытались проникнуть в квартиру, преступник пытался избавиться от докательств. Но полицейские обнаружили в его квартире документы умерших граждан и другие вещественные доказательства.

Мир

В Бенгази пройдет масштабное шествие против турецкого вмешательства

В Бенгази пройдет масштабное шествие против турецкого вмешательства

Завтра, 28 февраля, на территории Бенгази состоится массовое шествие против терроризма и вмешательства Турции в конфликт в ливийском государстве.

Читать полностью
Эксперт: Трамп вынужден вводить санкции против России

Эксперт: Трамп вынужден вводить санкции против России

Дональду Трампу приходится продлевать и вводить в отношении России новые санкции. Это связано с предстоящими выборами президента в США.

Читать полностью

Общество

Протоиерей Смирнов объяснил, почему назвал гражданских жён

Протоиерей Смирнов объяснил, почему назвал гражданских жён "бесплатными проститутками"

Протоиерей Андрей Смирнов оказался в центре скандала из-за своего высказывания о том, что "гражданские жены — это то же самое, что и бесплатные проститутки".

Читать полностью
В Ростове-на-Дону 77 обманутых дольщиков получили жилье

В Ростове-на-Дону 77 обманутых дольщиков получили жилье

В Донском крае планомерно решается вопрос с проблемными домами. Губернатор края Василий Голубев на днях лично вручил ключи от 77 квартир новым жильцам ЖК "Европейский".

Читать полностью

Новости