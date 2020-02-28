Актер культовых фильмов прошлых лет организовал в Москве банду мошенников, которые занимались кражей квартир и денег умерших людей, сообщает "Правда.Ру".
"Сотрудники полиции установили, что преступники, располагая базами данных абонентов одного из операторов мобильной связи, осуществляли незаконный перевыпуск сим-карт. Потом под видом клиентов они заходили в онлайн-приложения банков и присваивали имеющиеся на счетах деньги. Только с одного счета, связанного с номером телефона, через мобильный банкинг они похитили около двух миллионов рублей. Организатором группы является бывший актер, который снимался в нескольких популярных фильмах прошлых лет", — сообщают правоохранители.
По данному делу было задержано 6 человек. Организатор преступной группировки заблокировал дверь, которую пришлось взламывать.
Пока сотрудники полиции пытались проникнуть в квартиру, преступник пытался избавиться от докательств. Но полицейские обнаружили в его квартире документы умерших граждан и другие вещественные доказательства.
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