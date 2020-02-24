Жители Ливии подтвердили нарушения перемирия со стороны ПНС

В Ливии нарушен режим прекращения огня. Местные жители рассказали о провокациях со стороны бандформирований, подконтрольных т. н. Правительству национального согласия (ПНС), возглавляемому Файезом Сарраджем. От нападений боевиков страдают представители Ливийской национальной армии, мирные жители и инфраструктура Триполи.
Согласно источникам сообщества "Стойкий Бенгази", боевики перемещаются по ливийской столице на танках. По словам очевидцев, с них они и осуществляют обстрел.
Еще одно сообщество опубликовало данные о нападении бандформирований Сарраджа на силы ЛНА в районе аль-Хадаба. Этот инцидент подтвердил, что ПНС не настроено на стабилизацию ситуации в регионе.
Нападение на ЛНА к югу от центра столицы Триполи подтверждают и другие источники.
Боевики атаковали ЛНА в районе Эр-Рамле.
Также провокация произошла на оси Аль-Саадия.
Сложившаяся ситуация демонстрирует, что Файез Саррадж и подконтрольные ему формирования добиваются эскалации в регионе. Регулярные обстрелы ЛНА, гражданского населения и инфраструктуры подтверждают намерения боевиков.
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