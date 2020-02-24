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Жители Ливии подтвердили нарушения перемирия со стороны ПНС

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Жители Ливии подтвердили нарушения перемирия со стороны ПНС
  • сегодня в 16:45

Жители Ливии подтвердили нарушения перемирия со стороны ПНС

В Ливии нарушен режим прекращения огня. Местные жители рассказали о провокациях со стороны бандформирований, подконтрольных т. н. Правительству национального согласия (ПНС), возглавляемому Файезом Сарраджем. От нападений боевиков страдают представители Ливийской национальной армии, мирные жители и инфраструктура Триполи.

Согласно источникам сообщества "Стойкий Бенгази", боевики перемещаются по ливийской столице на танках. По словам очевидцев, с них они и осуществляют обстрел.

Жители Ливии подтвердили нарушения перемирия со стороны ПНС. 9171.jpeg

Еще одно сообщество опубликовало данные о нападении бандформирований Сарраджа на силы ЛНА в районе аль-Хадаба. Этот инцидент подтвердил, что ПНС не настроено на стабилизацию ситуации в регионе.

Жители Ливии подтвердили нарушения перемирия со стороны ПНС. 9172.jpeg

Нападение на ЛНА к югу от центра столицы Триполи подтверждают и другие источники.

Жители Ливии подтвердили нарушения перемирия со стороны ПНС. 9173.jpeg

Боевики атаковали ЛНА в районе Эр-Рамле.

Жители Ливии подтвердили нарушения перемирия со стороны ПНС. 9174.jpeg

Также провокация произошла на оси Аль-Саадия.

Жители Ливии подтвердили нарушения перемирия со стороны ПНС. 9175.jpeg

Сложившаяся ситуация демонстрирует, что Файез Саррадж и подконтрольные ему формирования добиваются эскалации в регионе. Регулярные обстрелы ЛНА, гражданского населения и инфраструктуры подтверждают намерения боевиков.

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