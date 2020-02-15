Хафтар пообещал ливийцам изгнать террористов из страны

Главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар пообещал гражданам страны, что не отступит, пока полностью не очистит Триполи от террористов. Такое заявление прозвучало на митинге "Стоп террор", прошедшем в Бенгази накануне.

"Мы заверяем вас, что мы не остановимся, даже если предатели будут призывать всех наемников мираармия не пойдет на компромисс и не будет пренебрегать тем, ради чего жертвуют наши дети, и мы не отступим от наших принципов", — сказал он.

Также фельдмаршал ЛНА заверил ливийцев, что после капитуляции боевиков сохранится режим прекращения огня. Он подчеркнул, что одержать победу можно только в случае полного разгрома террористов, их разоружения и изгнания с территории государства. При этом подконтрольные Хафтару силы по-прежнему не нарушают режим перемирия, о котором удалось договориться в январе благодаря участию Москвы.

Стоит напомнить, что Турция продолжает оказывать поддержку террористам из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Анкара занимается:

поставками оружия,

наёмников из Сирии,

спецтехники, подпитывая ресурсы боевиков.

В столице Ливии базируется приблизительно 10 тысяч сирийских наёмников, подконтрольных ПНС. Они терроризируют местное мирное население.

Митинг "Стоп террор" собрал и объединил не менее 200 тысяч человек. Среди участников мероприятия были студенты, представители племен, общественники и другие граждане. Поводом для митинга стала турецкая агрессия, возмутившая ливийцев.