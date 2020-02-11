В Донском крае планомерно решается вопрос с проблемными домами. Обманутые дольщики, наконец-то, увидели свет в конце тоннеля. Губернатор края Василий Голубев на днях лично вручил ключи от 77 квартир новым жильцам ЖК "Европейский", сообщает "Правда.Ру". Еще 258 квартир в этом микрорайоне обманутые застройщиками горожане получат до конца этого года.
"Обновленный областной закон о мерах поддержки дольщиков, который начал действовать с прошлого года, приносит реальные результаты. В прошлом году обеспечено жильем около 1000 обманутых дольщиков в Ростове, Шахтах, Аксае, ряде других территорий области. В этом году еще не менее тысячи человек получат долгожданное жилье. Полностью решить проблему дольщиков в нашей области намечено до конца 2021 года", - заявил Василий Голубев.
На Дону ведется системная работа, принимаются все меры, чтобы быстрее решить вопрос с обманутыми дольщиками.
- Для достройки проблемных домов ЖК "Европейский" в прошлом году было выделено 706 млн рублей.
- В бюджет на 2020 -2021 годы заложено 2,3 млрд рублей на завершение строительства проблемных домов по области.
- А в прошлом году заработал Ростовский областной фонд, который готов защищать права участников долевого строительства.
Помогает оперативно решать проблемы новая система учета, куда вносится незавершенный проект через 6 месяцев после истечения срока договора. Обновлено в связи с этим и региональное законодательство.
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