В Ростове-на-Дону 8 февраля стартовал полуфинал конкурса "Лидеры России", важно отметить, что Ростовская область принимает участников уже в третий раз, пишет "Правда.Ру".

На церемонии открытия присутствовали губернатор Ростовской области Василий Голубев, заместитель полномочного представителя президента России в ЮФО Владимир Гурба, ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок и замгендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Александр Садовский.

В своем выступлении Василий Голубев в первую очередь напомнил о важности нацпроектов, реализация которых невозможна без обновления управленческой системы. И в решении этой задачи главная надежда, по словам Голубева, на участников конкурса.

"Эффективная управленческая команда может быть сформирована только из амбициозных целеустремленных людей, желающих покорить новые вершины и достигнуть новых высоких целей. Вы в начале пути, но опыт последних лет показывает, что наши участники конкурса способны добиваться успеха и в государственном управлении, и на депутатской работе, и в местном самоуправлении. Желаю вам удачи", - вдохновил своей речью участников губернатор Ростовской области.

На конкурс поступила 20 141 заявка, в полуфинале оказались 248 участников из разных регионов. Полуфинал продлился два дня, за которые участники должны были продемонстрировать свои способности и лидерские качества. Победители поедут в Сочи на суперфинал.

Интерес к конкурсу у жителей Донского края с каждым годом только растет, в десятку лучших стабильно попадают и представители региона. Василий Голубев напомнил, что во главе проектов по созданию центра цифровой трансформации "Эффективный регион" стоят участники конкурса.