В Омске местному жителю пришлось умолять врачей сделать его отцу перевязку.
Оказалось, что дежурный врач был занят другими делами, поэтому он не стал оказывать медицинскую помощь пациенту.
О данном инциденте стало известно из видео, которые было снято местным жителем.
Дежурный врач, который не стал помогать пожилому человеку, посоветовал обратиться к лечащему врачу. Стоит отметить, что именно лечащий врач и прописал пациенту две перевязки в день, так как ц него были нагноения на ноге.
По данному инциденту проводится проверка. Известно, что администрация городской больницы №11 уже принесла извинения пациенту и его сыну, сообщает "Правда.Ру".
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