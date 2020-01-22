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В Омске врачи отказались сделать пенсионеру перевязку

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В Омске врачи отказались сделать пенсионеру перевязку
  • сегодня в 20:05

В Омске врачи отказались сделать пенсионеру перевязку

В Омске местному жителю пришлось умолять врачей сделать его отцу перевязку.

Оказалось, что дежурный врач был занят другими делами, поэтому он не стал оказывать медицинскую помощь пациенту.

О данном инциденте стало известно из видео, которые было снято местным жителем.

Дежурный врач, который не стал помогать пожилому человеку, посоветовал обратиться к лечащему врачу. Стоит отметить, что именно лечащий врач и прописал пациенту две перевязки в день, так как ц него были нагноения на ноге.

По данному инциденту проводится проверка. Известно, что администрация городской больницы №11 уже принесла извинения пациенту и его сыну, сообщает "Правда.Ру".

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