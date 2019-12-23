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60-летняя пенсионерка организовала в Новосибирске сеть барделей

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60-летняя пенсионерка организовала в Новосибирске сеть барделей
  • вчера в 23:34

60-летняя пенсионерка организовала в Новосибирске сеть барделей

В Новосибирской области управление МВД сообщило о том, что 60-летняя пенсионерка открыла сеть публичных домов. Стоит отметить, что женщина составила "бизнес-план" еще 10 лет назад. В ее "бизнесе" участвовали ее муж и сын. Также она привлекла к "работе" около 10 сутенеров.

Как сообщает "Правда.Ру", ежемесячный доход "бизнеса" составлял около 1 миллиона рублей. Участники "бизнеса" привлекали в публичные дома девушек из Новосибирской и соседних областях.

Преступники были задержаны еще в конце прошлого года. Сейчас организаторы публичных домов находятся под арестом.



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