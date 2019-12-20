Инвестпослание-2019 губернатора Ростовской области: итоги и новые цели

19 декабря губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил в конгресс-холле ДГТУ с ежегодным инвестиционным посланием. Среди более 1300 участников были бизнесмены, представители органов власти, СМИ и общественных организаций. Основная цель послания — объединение усилий по улучшению инвестиционного климата, сообщает "Правда. Ру".
В своем послании губернатор с гордостью отметил значительный рост донской экономики, подчеркнув, что развитию бизнеса способствуют особые налоговые режимы. Напомнил Василий Голубев и о важности развития портовой инфраструктуры для обеспечения роста экспорта. Сейчас в Донском крае активно реализуется семь портовых проектов (некоторые из них уже в активной фазе) с общим объемом инвестиций более 10 млрд рублей. Губернатор поручил внести изменения в законодательство, чтобы ускорить рабочие процессы по реконструкции, строительству и обслуживанию объектов в портах Ростова-на-Дону и Азова.
О таком эффективном механизме господдержки, как инвестконтракты, губернатор высказался отдельно, напомнив, что Ростовская область находится в пятерке лидеров среди регионов РФ по количеству заключенных специнвестконтрактов. За последние два года было подписано четыре подобных контракта, а это означает создание сотен рабочих мест и более 5,6 млрд рублей инвестиций.
Губернатор также сообщил об инициировании новых налоговых льгот для бизнеса и напомнил, что в скором времени ожидаются и другие нововведения в этой сфере. Так, в 2020 году в Ростовской области будет введен налоговый режим самозанятого, что позволит сделать официальными доходы граждан, работающих на себя. Самозанятые жители Ростовской области будут платить налог государству по ставке от 4 до 6 процентов с помощью мобильного приложения "Мой налог".
Дополнительные преференции с целью привлечь бюджетные инвестиции будут созданы и для ТОСЭРов. Губернатор сообщил, что уже дал соответствующие поручения. Как отметил Голубев, задача властей заботиться о повышении качества жизни в моногородах. В ТОСЭРах "Гуково", "Донецк" и "Зверево", помимо налоговых льгот, действуют сниженные процентные ставки по кредитам и лизингу.
Одним из пунктов инвестпослания была обозначена цель повысить производительность в госсекторе на 30% к 2024 году. Василий Голубев предлагает начать с оптимизации типовых процессов в правительственном аппарате и органах исполнительной власти.
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