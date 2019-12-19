В ночь с 31 декабря на 1 января стартуют онлайн-продажи квартир в корпусе №2 ЖК Balance на ЮВАО Москвы. Как сообщает АО "Главстрой", выбрать есть из чего — 895 квартир с двумя вариантами отделки: 231 "однушка", 607 "двушек" и 57 "трешек".

Если приобретать квартиры в официальном интернет-магазине, то можно значительно сэкономить время, ведь не придется встречаться с продавцом для обсуждения нюансов сделки и заполнения документов, что особенно актуально для жителей других городов. На бронирование квартиры онлайн уйдет всего 10 минут, при полной оплате сделка будет заключена за 2 дня. Если ипотечная сделка, то понадобится 5 дней.

При онлайн-продажах покупатель избавляет себя от многих сложностей, которые возможны при стандартном оформлении. Требуется минимум усилий даже для того, чтобы заполнить анкету и договор на сайте. Например, чтобы паспортные данные автоматически появились в анкете, нужно всего лишь сфотографировать документ, а система автоматически распознает и внесет информацию в поля заявки. После проверки достоверности данных начинается заключение сделки.

Если квартира берется в кредит, то на сайте можно рассчитать сумму ежемесячного платежа. Ипотечные ставки на квартиры в ЖК минимальные — от 7,85% и 4,5% (при гocподдержке семей). Первоначальный взнос стандартный — 10% от общей стоимости квартиры.

ЖК Balance многие сравнивают с минигородом, ведь на территории комплекса все предусмотрено для комфортного и удобного проживания, в том числе продумана социальная и спортивная инфраструктура: 2 школы, 3 детских садика, поликлиники, спорткомплекс с бассейном. На первых этажах ЖК разместятся салоны красоты, магазины и заведения общепита. А в парковом комплексе, где есть аллея для прогулок и даже фонтан, жильцы смогут заняться восстановлением своего душевного здоровья, отдыхая и наслаждаясь природой. Также на территории парка обустроены площадки для организации развлекательных мероприятий.