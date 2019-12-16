В Челябинске 12-летнюю школьницу поймали на распространении табачной смеси (снюса). Это произошло в местном лицее №35.

Как сообщает "Правда.Ру", в ходе проверочных мероприятий выяснилось, что мать ребенка знала о том, что ее дочь увлекается жевательными и курительными табачными смесями. Но она ничего не предпринимала. Теперь матери ребенка предстоит заплатить штраф.

К сожалению, это не единственный случай в Челябинске. Ранее сообщалось о том, что в некоторых школах города продают снюсы. После этого прокуратура запустила проверки в учебных заведениях города.





