В Челябинске 12-летнюю школьницу поймали на распространении табачной смеси (снюса). Это произошло в местном лицее №35.
Как сообщает "Правда.Ру", в ходе проверочных мероприятий выяснилось, что мать ребенка знала о том, что ее дочь увлекается жевательными и курительными табачными смесями. Но она ничего не предпринимала. Теперь матери ребенка предстоит заплатить штраф.
К сожалению, это не единственный случай в Челябинске. Ранее сообщалось о том, что в некоторых школах города продают снюсы. После этого прокуратура запустила проверки в учебных заведениях города.
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