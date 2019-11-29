Ростовская область и Италия активно развивают совместные проекты в сферах экономики, туризма и культуры. В Милане, где 27 и 28 ноября проходили Дни Ростовской области, губернатору Донского края Василию Голубеву удалось подробнее обсудить аспекты двустороннего сотрудничества с итальянскими коллегами на бизнес-форуме и других частных встречах, сообщает "Правда.Ру".

В первый день делового визита в солнечную Италию Василий Голубев встретился с президентом Ломбардии Аттилио Фонтана, стороны обсудили нюансы развития торгово-экономических отношений, гуманитарных проектов, а также задумались о том, чтобы открыть прямой рейс из Ростова в Милан.

27 ноября на бизнес-форуме были подведены итоги плодотворного сотрудничества регионов за последние годы, а также достигнуты договоренности в деловых кругах. Василий Голубев отметил, что в прошлом году увеличился внешнеторговый оборот Ростовской области с Италией на 21% (если сравнивать с аналогичным периодом 2017 года). Сумма в 254 млн долларов (настолько превысил оборот) лучше слов говорит об удачном партнёрстве.

Василий Голубев отметил также важность развития совместных проектов в сельском хозяйстве и индустриальной сфере. Ростовская область планирует создавать предприятия ветроэнергетики при поддержке коллег из Италии.

Также холдинг "Форте" и итальянская компания S. A. I. P. подписали соглашение о создании крупного производственного комплекса в Ростовской области. Сумма вложений — более 40 млн евро.

Что касается развития туризма, то на форуме обсудили планы по сотрудничеству в этой сфере Агентство по развитию туризма Ростовской области и компания BEST COLLECTION, а также компания "Авиа-Сити" и Pergamon Travel. В Милане были достигнуты договоренности между хлебопекарным предприятием "Аютинский хлеб" и RECORD S. P. A. Итальянская компания предоставит пекарне упаковочное оборудование на сумму 60 млн рублей.

На форуме Ростовская область также презентовала инвестиционные проекты.