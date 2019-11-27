Сергей Мардан о видео с ЧВК "Вагнера": суровые времена требуют суровых решений

Радиоведущий и публицист "Комсомольской правды" Сергей Мардан убежден, что в условиях средневековой войны, в которых вынуждены воевать наши добровольцы в Сирии, приходится использовать соответствующие методы. Именно поэтому действия бойцов ЧВК "Вагнера" в отношении террориста ИГИЛ* (организация запрещена в РФ) на распространившемся в Сети видео оправданы.

Борьба с терроризмом не терпит слабости или полумер. По словам Мардана, когда речь о войне с "папуасами", приходится использовать их же методы, чтобы сдержать агрессию и не допустить дальнейшего распространения терроризма.

"Подобные ролики смотреть, ощущая себя членом цивилизации XXI века, довольно глупо. Идет война там, где сейчас средневековье. Вас же не удивляет, как римские легионеры поступали с пленными? Все по законам военного времени", — пояснил радиоведущий в прямом эфире радио "КП".

Мардан отметил, что на видео запечатлена акция возмездия российских добровольцев и это вполне естественно, если вспомнить, чем "отметился" тот самый боевик и какая жестокая война идёт в САР.

"Они воюют с папуасами, а эти папуасы по-другому не умеют. Это не просто казнь, это акция возмездия, поэтому делалось всё демонстративно. Я исхожу из того, что наши всегда правы, что бы не происходило. В условиях совершенно дикой средневековой войны они ведут себя так, как должны вести", — подчеркнул Мардан.

Публицист не сомневается, что действия бойцов ЧВК были продиктованы ситуацией и условиями, в которых они оказались. Других вариантов просто не было.

"Очевидно, что надо было его убить, и думаю, что таким образом и было уместно", — полагает автор "КП".

Напомним, что на прошлой неделе в Сети появилось видео ликвидации террориста ИГИЛ* бойцами ЧВК "Вагнера". Чуть позже в соцсети "ВКонтакте" появились свидетельские показания очевидца событий, показанных на видео. Он пояснил, что в 2017 году при прочесывании сирийской пустыни российские добровольцы встретили мужчину, назвавшегося солдатом сирийской армии. Однако вскоре он пропал. Чуть позже отряд подвергся нападению террористов, трое бойцов были убиты, один попал в плен. Спустя какое-то время добровольцы ЧВК получили видео с казнью пленного товарища, где палачом выступал тот самый "солдат сирийской армии". В ходе спецоперации им удалось найти и схватить террориста, после чего было принято решение о ликвидации.

*организация, запрещенная в РФ