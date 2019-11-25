Ростовская область и Япония нацелены на плодотворное сотрудничество. Особый интерес у сторон имеется к социальной сфере. К примеру, скоро в Ростове-на Дону появится современный медицинский центр, который будет построен японской компанией "Сискан", сообщает "Правда.Ру". Власти региона совсем не против такой поддержки со стороны японских специалистов.

Идея развивать проекты в сфере медицины появилась во время первого визита в регион председателя совета директоров компании "Сискан" Юкитоси Ямамото. По итогам встречи стороны подписали документ, в котором прописаны обоюдные намерения сторон.

Как отметил губернатор Донского края Василий Голубев, поскольку Ростовская область заинтересована в привлечении инвесторов, то власти готовы помочь, например, они могут создать условия для того, чтобы проект был реализован качественно и максимально быстро.

В следующем году Япония и Донской край подпишут проект соглашения о сотрудничестве с префектурой Окинава, на эту тему в Токио не так давно уже состоялись переговоры замов губернаторов Ростовской области и Окинавы. В 2020 году также запланированы бизнес-миссии — Ростовскую область посетят бизнесмены из Страны восходящего солнца, а представители малого и среднего бизнеса из Донского края полетят постигать опыт японцев.

Япония готовится к проведению в 2020 году Дней Ростовской области, в культурную программу входит в том числе и сотрудничество в торгово-экономической сфере.

В следующем году на заседании Совета губернаторов России и Японии власти региона предложат ряд инициатив по развитию проектов в сфере культуры, бизнеса, науки и туризма. Тесному сотрудничеству способствует в том числе и благоприятный инвестиционный климат в Донском крае.