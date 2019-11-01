Public Talk в ЖК "Береговой" посетило более 500 человек

Интеллектуальные мероприятия Public Talk прошли в ЖК "Береговой", который расположен в ЗАО столицы на берегу Москвы-реки. Как сообщает компания "Главстрой", на встречи пришли более 500 человек.

Четыре интеллектуальных мероприятия прошли в 2019 году в формате Public Talk в пространстве ЖК, предназначенном для лекций и дискуссий, также совмещающем в себе функции офиса продаж.

На площадке выступили с лекциями эксперты в сфере философии, архитектуры, культурологии, психологии, дизайна, моды и красоты. Приходили на встречи телеведущие, авторы научных работ, писатели, блогеры. В частности, с лекциями выступали профессор Виталий Куренной, журналист Варвара Бабицкая, урбанисты Михаил Алексеевский и Руслан Дохов, блогер и эксперт моды Екатерина Федорова.

Гости светских встреч Public Talk обсуждали темы, делились впечатлениями и с интересом слушали занимательные рассказы известных лекторов. Многие из них стали постоянными посетителями пространства "Береговой". Коктейльный формат дополнил дружескую атмосферу встреч: на мероприятиях можно было попробовать авторские коктейли от основателя барменской гильдии Bartender Brothers Владимира Журавлева. Также гостей развлекал лучший диджей Москвы Максим Семеляк.

Интеллектуальные встречи были запланированы как продолжение социокультурной концепции проекта, в основе которого — создание городского кластера с полноценной инфраструктурой. По этой причине более 20% площади проекта предусмотрены для инфраструктуры и общественных пространств.

О жилом квартале на Москве-реке "Береговой"

ЖК "Береговой" (www.beregovoy-kvartal.ru) — расположен на береговой линии Москвы-реки, в престижном Западном административном округе, в историческом районе Филевский парк по адресу Береговой проезд, вл.2-3. "Береговой" — это все в комплексе: городской кластер с комплексной инфраструктурой для современной жизни.