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Public Talk в ЖК "Береговой" посетило более 500 человек

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Public Talk в ЖК
  • 01.11.2019 в 15:34

Public Talk в ЖК "Береговой" посетило более 500 человек

Интеллектуальные мероприятия Public Talk прошли в ЖК "Береговой", который расположен в ЗАО столицы на берегу Москвы-реки. Как сообщает компания "Главстрой", на встречи пришли более 500 человек.

Четыре интеллектуальных мероприятия прошли в 2019 году в формате Public Talk в пространстве ЖК, предназначенном для лекций и дискуссий, также совмещающем в себе функции офиса продаж.

На площадке выступили с лекциями эксперты в сфере философии, архитектуры, культурологии, психологии, дизайна, моды и красоты. Приходили на встречи телеведущие, авторы научных работ, писатели, блогеры. В частности, с лекциями выступали профессор Виталий Куренной, журналист Варвара Бабицкая, урбанисты Михаил Алексеевский и Руслан Дохов, блогер и эксперт моды Екатерина Федорова.

Гости светских встреч Public Talk обсуждали темы, делились впечатлениями и с интересом слушали занимательные рассказы известных лекторов. Многие из них стали постоянными посетителями пространства "Береговой". Коктейльный формат дополнил дружескую атмосферу встреч: на мероприятиях можно было попробовать авторские коктейли от основателя барменской гильдии Bartender Brothers Владимира Журавлева. Также гостей развлекал лучший диджей Москвы Максим Семеляк.

Public Talk в ЖК

Интеллектуальные встречи были запланированы как продолжение социокультурной концепции проекта, в основе которого — создание городского кластера с полноценной инфраструктурой. По этой причине более 20% площади проекта предусмотрены для инфраструктуры и общественных пространств.

О жилом квартале на Москве-реке "Береговой"

ЖК "Береговой" (www.beregovoy-kvartal.ru) — расположен на береговой линии Москвы-реки, в престижном Западном административном округе, в историческом районе Филевский парк по адресу Береговой проезд, вл.2-3. "Береговой" — это все в комплексе: городской кластер с комплексной инфраструктурой для современной жизни.

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