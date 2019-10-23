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Ливия нуждается в помощи РФ и Африканского союза - представитель Временного правительства

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Ливия нуждается в помощи РФ и Африканского союза - представитель Временного правительства
  • 23.10.2019 в 20:40

Ливия нуждается в помощи РФ и Африканского союза - представитель Временного правительства

Министр Временного правительства Ливии считает, что страна начнет развиваться только в том случае, если ей помогут Россия и Африканский Союз.

Ливия нуждается в помощи РФ и Африканского союза. Об этом на саммите Россия — Африка заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества Временно правительства Ливии в Тобруке Абдель Хади аль-Хувейдж, попросив приложить все усилия для установления мира в стране.

По его словам, североафриканская страна может предоставить хорошие инвестиционные условия. В частности, иностранные инвесторы могут вкладываться в такие направления, как связь, строительство гостиниц и объектов инфраструктуры, добыча нефти и газа. Кроме этого, у Ливии имеется специальный инвестиционный фонд, размер которого составляет 60 миллиардов долларов.

Аль-Хувейдж подчеркнул, что Ливия не сможет стремительно развиваться без помощи других государств.

"Мы призываем Африканский союз и Россию приложить все усилия для установления мира в стране. Когда вооруженные формирования будут ликвидированы, а оружие будет на складах, то в стране наступит мир", — обратился к зарубежным коллегам министр Временного правительства Ливии.

Саммит Россия — Африка проходит в Сочи 23-24 октября. В нем принимают участие десятки глав и представителей государств Черного континента.

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