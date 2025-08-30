Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес
Фитнес
© Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

20 минут, которые заменят час в спортзале: секрет домашней тренировки

Как рассчитать пульс для HIIT: формула и пример 20-минутного комплекса упражнений

Если вы привыкли к динамичным HIIT и круговым тренировкам в зале, то наверняка помните эту особую атмосферу — громкую музыку, драйв и командный дух. Дома повторить её не так просто: нет ни тренера, ни группы, которые подталкивают к максимуму. Но при грамотном подходе можно создать ту же интенсивность, даже занимаясь самостоятельно.

Как контролировать нагрузку

Главная цель таких тренировок — выходить на пик усилий. Если в студии этим процессом управляет инструктор, то дома роль "коуча" может взять на себя фитнес-браслет или пульсометр. Оптимальная зона — от 84 до 91 % от максимального пульса, удерживать её стоит 6-9 минут в рамках 20-минутного занятия.

Максимальный пульс легко вычислить: от числа 220 отнимите свой возраст. Например, для 35-летнего человека это будет 185 ударов в минуту. Ещё один способ — шкала субъективной нагрузки (RPE), где во время подхода ваша оценка должна быть примерно 9 из 10.

Что понадобится

Для тренировки не нужны сложные снаряды: хватит пары гантелей лёгкого или среднего веса. Если их нет, подойдут бутылки с водой или другие подручные тяжести. Также желательно иметь немного свободного места для прыжков и короткого пробега возле дома.

20-минутный комплекс

Всё занятие состоит из двух кругов. Каждый включает в себя 7 упражнений плюс короткий забег после завершения.

Разминка: прыжки "джампинг-джек"

• 100 повторов
Встаньте прямо, ноги вместе. Одновременно прыжком разведите руки и ноги в стороны, образуя букву "Х", затем вернитесь обратно.

Упражнение 1: отжимания

• 2 подхода по 20 раз
Лягте на пол, ладони на уровне плеч. Поднимите корпус, удерживая прямую линию от головы до пят. Опускайтесь плавно, не касаясь пола.
Совет: облегчённый вариант — с колен или с опорой на скамью.

Упражнение 2: разгибания на трицепс

• 2 подхода по 15 раз
Встаньте прямо, возьмите гантель двумя руками и поднимите над головой. Локти прижаты к ушам. Опустите снаряд за голову, затем вернитесь в исходное положение.

Упражнение 3: фронтальные приседания

• 2 подхода по 10 раз
Возьмите гантели к плечам. Приседайте, отводя таз назад и удерживая вес в пятках. Поднимаясь, напрягайте ягодицы.

Упражнение 4: бег с высоко поднятыми коленями

• 2 подхода по 30 секунд
Бегите на месте, поднимая бедра параллельно полу и активно работая руками.
Совет: для низкой нагрузки можно просто маршировать.

Упражнение 5: подъёмы на бицепс

• 2 подхода по 10 раз
Держите гантели у бедер, локти прижаты. Поднимите их к плечам, затем плавно опустите вниз.

Упражнение 6: "приседания-джампинг-джек"

• 2 подхода по 20 раз
Встаньте прямо, затем прыжком разведите ноги и опуститесь в присед. Вернитесь в исходное положение.
Совет: вместо прыжка можно поочередно делать шаги в стороны.

После завершения круга сделайте короткий пробег — например, до конца улицы и обратно. Затем повторите комплекс ещё раз.

Такой формат позволит держать высокий пульс и нагрузить всё тело всего за 20 минут. Комбинация кардио и силовых движений развивает выносливость, ускоряет метаболизм и помогает сжигать калории так же эффективно, как и любимые студийные классы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Морган Риз назвала эффективные упражнения с TRX для нижней части тела сегодня в 4:10

Петли TRX превращают обычные приседы в испытание на выживание

Чёрно-жёлтые петли TRX позволяют прокачать ноги, улучшить баланс и освоить сложные упражнения. Но как их использовать правильно?

Читать полностью » Минздрав США: для здоровья необходимо 150 минут умеренных тренировок в неделю сегодня в 3:50

Минутные кардио-паузы, которые заменят кофе и вернут энергию прямо на работе

Дневной откат энергии не обязательно лечить кофеином. Минутные кардио-перерывы прямо у стола быстро включают мозг и собираются в полезную недельную норму.

Читать полностью » Комплекс на выносливость: 5 трастеров, 10 подъёмов ног и 15 берпи за 15 минут сегодня в 3:28

Всего 3 упражнения, но выдерживают не все: фитнес-тест на прочность за 15 минут

15 минут — три упражнения и максимум энергии. Трастеры, берпи и подъёмы ног превращаются в испытание силы и выносливости.

Читать полностью » Врачи советуют использовать сумки с продуктами для укрепления мышц дома сегодня в 3:10

Продукты как оружие против лени: тренировка, которую невозможно отложить

Как обычные сумки из супермаркета могут заменить спортивный инвентарь и помочь поддерживать форму всего за 20 минут?

Читать полностью » Тренер Латреал Митчелл предупредил об опасности пропуска разминки перед тренировкой сегодня в 2:50

Разминка — 5 минут, которые решают, сорвёшь ли ты тренировку на недели

Разминка кажется пустой тратой времени, но именно от неё зависит и эффективность, и безопасность тренировки. Узнайте, что будет, если её пропустить.

Читать полностью » Кроссфит-комплекс: гребля на 2000 м с интервалами каждые 90 секунд — советы тренера сегодня в 2:29

2000 метров гребли и странные остановки у стены: вот как держат ритм чемпионы

Насыщенная тренировка: гребля на время с обязательными интервалами у стены каждые 90 секунд. Испытание на силу, выносливость и тактику.

Читать полностью » Фитнес-специалисты составили 20-минутную тренировку с гирей для пресса сегодня в 2:10

Гиря против кубиков: неожиданный способ прокачать пресс за 20 минут

Гиря способна заменить десятки упражнений на пресс. Этот 20-минутный комплекс укрепит мышцы кора и сделает тело сильнее без лишней "рутины".

Читать полностью » Коллинс Эзек назвал становую тягу и берпи наиболее эффективными упражнениями сегодня в 1:50

Берпи и становая: тандем, способный переписать правила фитнеса

Два самых нелюбимых упражнения могут стать вашим главным оружием в борьбе за силу и выносливость. Узнайте, как объединить их в одном комплексе.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперт Забелин: кроссоверы Lixiang нельзя ввозить из Казахстана в Россию
Красота и здоровье

Врачи предостерегают: голодание опасно для здоровья и психики
Авто и мото

Changan выпустит электромобиль с запасом хода 1500 км на твердотельных аккумуляторах
Питомцы

Ветеринар Стефани Лифф: кошки приносят добычу домой не в знак благодарности
Еда

Как приготовить штрудель с вишней: пошаговая инструкция от шеф-повара
Красота и здоровье

Репродуктолог Ольга Белоусова назвала лучшие дни цикла для зачатия
Садоводство

Эксперты: тополь, клён и берёза обедняют почву и мешают соседним растениям
Спорт и фитнес

Бен Лаудер-Дайкс перечислил эффективные упражнения с гирей для ягодичных мышц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru