20 минут, которые заменят час в спортзале: секрет домашней тренировки

Если вы привыкли к динамичным HIIT и круговым тренировкам в зале, то наверняка помните эту особую атмосферу — громкую музыку, драйв и командный дух. Дома повторить её не так просто: нет ни тренера, ни группы, которые подталкивают к максимуму. Но при грамотном подходе можно создать ту же интенсивность, даже занимаясь самостоятельно.

Как контролировать нагрузку

Главная цель таких тренировок — выходить на пик усилий. Если в студии этим процессом управляет инструктор, то дома роль "коуча" может взять на себя фитнес-браслет или пульсометр. Оптимальная зона — от 84 до 91 % от максимального пульса, удерживать её стоит 6-9 минут в рамках 20-минутного занятия.

Максимальный пульс легко вычислить: от числа 220 отнимите свой возраст. Например, для 35-летнего человека это будет 185 ударов в минуту. Ещё один способ — шкала субъективной нагрузки (RPE), где во время подхода ваша оценка должна быть примерно 9 из 10.

Что понадобится

Для тренировки не нужны сложные снаряды: хватит пары гантелей лёгкого или среднего веса. Если их нет, подойдут бутылки с водой или другие подручные тяжести. Также желательно иметь немного свободного места для прыжков и короткого пробега возле дома.

20-минутный комплекс

Всё занятие состоит из двух кругов. Каждый включает в себя 7 упражнений плюс короткий забег после завершения.

Разминка: прыжки "джампинг-джек"

• 100 повторов

Встаньте прямо, ноги вместе. Одновременно прыжком разведите руки и ноги в стороны, образуя букву "Х", затем вернитесь обратно.

Упражнение 1: отжимания

• 2 подхода по 20 раз

Лягте на пол, ладони на уровне плеч. Поднимите корпус, удерживая прямую линию от головы до пят. Опускайтесь плавно, не касаясь пола.

Совет: облегчённый вариант — с колен или с опорой на скамью.

Упражнение 2: разгибания на трицепс

• 2 подхода по 15 раз

Встаньте прямо, возьмите гантель двумя руками и поднимите над головой. Локти прижаты к ушам. Опустите снаряд за голову, затем вернитесь в исходное положение.

Упражнение 3: фронтальные приседания

• 2 подхода по 10 раз

Возьмите гантели к плечам. Приседайте, отводя таз назад и удерживая вес в пятках. Поднимаясь, напрягайте ягодицы.

Упражнение 4: бег с высоко поднятыми коленями

• 2 подхода по 30 секунд

Бегите на месте, поднимая бедра параллельно полу и активно работая руками.

Совет: для низкой нагрузки можно просто маршировать.

Упражнение 5: подъёмы на бицепс

• 2 подхода по 10 раз

Держите гантели у бедер, локти прижаты. Поднимите их к плечам, затем плавно опустите вниз.

Упражнение 6: "приседания-джампинг-джек"

• 2 подхода по 20 раз

Встаньте прямо, затем прыжком разведите ноги и опуститесь в присед. Вернитесь в исходное положение.

Совет: вместо прыжка можно поочередно делать шаги в стороны.

После завершения круга сделайте короткий пробег — например, до конца улицы и обратно. Затем повторите комплекс ещё раз.

Такой формат позволит держать высокий пульс и нагрузить всё тело всего за 20 минут. Комбинация кардио и силовых движений развивает выносливость, ускоряет метаболизм и помогает сжигать калории так же эффективно, как и любимые студийные классы.