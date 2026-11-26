Сложность и длина пароля не гарантируют абсолютной безопасности данных, если уязвимость кроется в самой инфраструктуре сервиса хранения, пояснил NewsInfo эксперт по информационной безопасности, член правления РОЦИТ Андрей Ярных. Специалист прокомментировал инцидент с крупнейшим менеджером паролей подчеркнув, что в данном случае классические методы защиты пользователей оказались бессильны.

Ранее сообщалось, что менеджер паролей 1Password официально подтвердил факт взлома. По предварительным данным, хакер смог получить доступ к корпоративному аккаунту одного из сотрудников сервиса на платформе GitHub. С помощью учетной записи мошенник получил доступ к исходному коду и внедрил вредоносный код в серверные службы, что привело к загрузке административных данных, касающихся клиентов.

Эксперт отметил, что при подобных атаках длина комбинаций символов не играет роли, так как компрометация происходит через внутренние интерфейсы. Тем не менее, для повседневной защиты личных кабинетов длинные пароли остаются необходимым стандартом. Для усиления сохранности аккаунтов эксперты рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию. По словам специалиста, короткие комбинации сегодня практически не являются препятствием для злоумышленников из-за роста вычислительных мощностей.

"В данной ситуации взлом произошел не через подбор, связанный с длиной пароля, а через внутреннюю уязвимость. Через уязвимости на компьютере работника данного сервиса, через внутренний фактический интерфейс сумели скомпрометировать и получить доступ к данной информации и скомпрометировать данные пользователя", — рассказал Ярных.

Специалист также обратил внимание на проблему регулярной смены учетных данных. Часто пользователи меняют в паролях лишь последние цифры на текущий год, что не повышает уровень безопасности. Профессионалы в сфере ИТ напоминают, что пароли нужно менять не реже раза в квартал. В качестве альтернативы небезопасным методам хранения сегодня предлагается безопасная замена привычным приложениям для записей в смартфонах.

Общая тенденция развития киберзащиты подразумевает переход от запоминаемых комбинаций к аппаратным ключам и шифрованию. При этом даже простая настройка в личном кабинете может существенно снизить риск несанкционированного входа. Особое внимание следует уделять защите государственных сервисов. Например, в России уже внедрена функция доверенного контакта для предотвращения несанкционированного сброса доступа посторонними лицами.

"Запомнить сложный пароль и каждый раз его воспроизводить довольно сложно. Поэтому и появляются такие менеджеры паролей, которые хранят сложные, не подбираемые фактически пароли в облаке или на технических средствах", — заключил эксперт.

Проверено экспертом: эксперт в области технологий Алексей Левшин

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