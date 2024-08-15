В день археолога презентовали находки из корабля 19 века, лежащего на дне Ладонежского озера

Сегодня в России отмечается День археолога, и в связи с этим подводные археологи представили на пресс-конференции медиагруппы "Россия сегодня" уникальные артефакты, обнаруженные на затонувшем судне XIX века. Это судно было найдено на дне Ладожского озера большой командой, в которую вошли подводники и археологи Института археологии РАН и участники научно-исследовательского проекта 1XPEDITION.

По словам научного сотрудника Центра подводного археологического наследия Института археологии РАН Айвара Степанова, пароход, длиной 25 метров и шириной 5 метров, использовался для перевозки паломников. Исследователи не обнаружили названия судна, но на барельефе на носовой части изображена раковина морского гребешка — символ паломничества со средних веков. Кроме того, на этом же барельефе изображен дельфин — быстрое морское животное, часто украшавшее средневековые карты.

После анализа различных деталей, подводные археологи пришли к выводу, что судно было построено в XIX веке и имеет отношение к Финляндии и Швеции. Они обнаружили кирпичи с клеймом шведской фирмы, выпускающей кирпичи с 1830 года до 20-х годов XX века.

Кроме кирпичей шведского производства, на поверхность были подняты несколько стеклянных бутылок и глиняная тарелка грубой работы. Все артефакты будут переданы в Орловский краеведческий музей.

Основная версия исследователей заключается в том, что пароход погиб на рифе, а затем был унесен штормом на глубину. Судно было гибридного типа (парусно-паровым).

По словам генерального директора телеканала "Океан HD" Антона Подколзина, в скором времени выйдут два документальных фильма о поиске затонувших на Ладоге кораблей. Этот поиск является частью многолетнего исследовательского проекта по изучению исторических находок "Наследие ладожских глубин".

Фото: From Wikimedia Commons/ rk.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license)