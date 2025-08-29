Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сабля
Сабля
© commons.wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:56

Как сабля гренадеров раскрывает неизвестные детали военной стратегии XVIII столетия — ответ в деталях

Пехотная сабля XVIII века обнаружена в Польше — эксперты раскрыли её двойное назначение

Недавно в Варшаве, на берегу реки Вислы, произошла очередная археологическая находка, связанная с историей холодного оружия. После того как в ходе раскопок был найден средневековый меч, специалисты по реставрации и историческому наследию получили новую уникальную находку — старинную саблю.

Предварительные оценки указывают на то, что это пехотная сабля, датируемая второй половиной XVIII века, что делает ее ценным экспонатом для изучения военной истории региона.

Подтверждение происхождения и возраст

По словам экспертов, первоначальные предположения о том, что найденное оружие — это австрийская сабля типа Prima Plana, нашли подтверждение после консультации с специалистом. Михал Мацкевич, сотрудник Музея Войска Польского, подтвердил, что обнаруженная сабля действительно относится к пехотному вооружению XVIII века. Он отметил, что подобные образцы широко использовались в армии того времени и имели характерные особенности конструкции.

Мацкевич пояснил, что данное оружие чаще всего применялось гренадерами и иногда унтер-офицерами. Сабля крепилась к кожаной петле на ножнах при помощи крючка в форме сердца. Такой способ крепления был распространен в то время и служил для быстрого извлечения оружия во время боя или выполнения полевых работ.

Практическое назначение сабли

Интересно отметить, что по мнению специалистов, эта сабля скорее служила не только оружием для боя, но и выполняла практические функции. Мацкевич подчеркнул, что подобное холодное оружие использовалось преимущественно для выполнения различных полевых задач — например, для создания фашин или других тактических целей. В этом смысле оно было универсальным инструментом для солдат и офицеров.

Он также добавил, что подобные сабли могли использоваться в качестве инструмента для хозяйственных работ или даже как часть экипировки военных при выполнении специальных заданий. Это подтверждает теорию о том, что многие образцы холодного оружия XVIII века имели двойное назначение — как боевое средство и как утилитарный инструмент.

Обсуждение происхождения и дальнейшие исследования

Мацкевич отметил важность дальнейшего изучения находки для более точного определения ее происхождения и назначения. В частности, он подчеркнул необходимость анализа крепления навершия сабли и особенностей изготовления рукояти. Эти детали могут помочь установить точный регион производства или даже конкретный военный подразделение, использовавшее данное оружие.

Версия о принадлежности сабли к типу Prima Plana заслуживает внимания ученых. Однако она требует дополнительных исследований и сравнительного анализа с другими образцами того времени. Специалист также отметил сходство этой сабли с польскими тесаками времен правления Станислава Августа Понятовского — периода восстания Костюшко. Это может свидетельствовать о том, что подобные образцы широко использовались в польской армии или партизанских формированиях того времени.

Интересные факты по теме

1. Сабли типа Prima Plana получили свое название из-за плоской формы лезвия без ярко выраженного изгиба — это делало их более удобными для нанесения ударов сверху вниз.
2. В XVIII веке сабли широко использовались не только в Европе, но и в Османской империи — там они имели свои особенности конструкции.
3. В польской армии периода правления Станислава Августа Понятовского существовали специальные школы обучения владению холодным оружием для офицеров и солдат.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Российские учёные создали умный биоматериал, сокращающий сроки заживления ран в 2 раза сегодня в 5:40

Умные бинты будущего: как российские учёные заставили лекарства работать по расписанию

Российские ученые центра LIFT представили инновационный биоматериал с микрокамерами, управляющими высвобождением лекарств. Умные перевязки ускоряют регенерацию тканей, борются с инфекциями и могут сократить сроки лечения в 2 раза.

Читать полностью » Этрусская гробница VII века до н.э. обнаружена в Италии: полная герметичность сохранила уникальные артефакты сегодня в 5:38

Секреты этрусских погребений: почему эта гробница стала прорывом для науки — неожиданные выводы учёных

В Италии обнаружена уникальная герметичная этрусская гробница VII века до н.э. с 4 скелетами и сотней артефактов — находка раскроет тайны погребальных ритуалов древней цивилизации.

Читать полностью » Администрация Трампа предложила использовать плутоний времён холодной войны для атомной энергетики — Reuters сегодня в 4:16

Вторую жизнь старым боеголовкам: зачем Вашингтон достал запасы плутония именно сейчас

Администрация Трампа предлагает использовать плутоний из ядерных боеголовок для реакторов. Одни видят в этом шаг в будущее, другие — опасный эксперимент.

Читать полностью » Космический аппарат сегодня в 3:26

Почти 50 лет в пути: куда добрался космический зонд США, и почему это событие назвали невозможным

В ноябре 2026 года "Воояджер-1" достигнет отметки в один световой день от Земли. Это событие меняет наше представление о границах космоса.

Читать полностью » На Крите создаётся первый научный инкубатор при Университете Крита — решение Минобразования Греции сегодня в 2:16

На Крите запускают проект за 300 тысяч евро — такого университеты ещё не делали

Университет Крита запускает первый научный инкубатор: новый центр объединит науку, бизнес и общество, открывая региону путь к технологическим прорывам.

Читать полностью » NASA и Chrysalis представили проект космического корабля «Гиперион» длиной 58 км сегодня в 1:25

Космический корабль длиной с город хотят запустить к далёкой планете — размеры поражают

Тысяча человек, 58 километров стали и 250 лет пути: учёные представили проект «Гиперион» — корабль поколений, который должен унести людей к новым мирам.

Читать полностью » NASA: зонд сегодня в 0:22

24 миллиарда километров от Земли — космический зонд США продолжает свой путь и удивляет инженеров

За 50 лет полёта "Вояджер-1" преодолел миллиарды километров и стал символом человечества в бескрайнем космосе. Но его путь только начинается.

Читать полностью » Астрономы: ядро Юпитера могло быть разрушено столкновением с протопланетой вчера в 23:58

Мягкое ядро жёсткого гиганта: парадокс Юпитера, который меняет взгляд на мироздание

Исследование разрежённого ядра Юпитера раскрывает тайны его внутреннего строения и предполагает, что подобные структуры могут встречаться и у экзопланет.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Эксперт Латынин: тренироваться лучше утром или вечером, чтобы избежать перегрева
Дом

Ритуалы ароматизации: как завершать день с помощью запаха
Красота и здоровье

Врач Ксения Потмальникова: фастфуд, сладкая газировка и алкоголь провоцируют диабет
Красота и здоровье

Секрет стройности азиатов: почему лапша быстрого приготовления не приводит к ожирению
Еда

Как приготовить куриные бедра в сметане: пошаговая инструкция
Туризм

Как проходит йога-отдых на Бали в бархатный сезон
Садоводство

Как защитить малину травяным настоем: экологичный метод борьбы с вредителями
Наука и технологии

Секреты палеолита: две пещеры раскрыли новые данные о передаче культурного наследия неандертальцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru