18 туристических маршрутов разрабатываются на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке отобраны проекты создания 18 туристических троп

На заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое провел заместитель председателя правительства и полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, были утверждены проекты по созданию 18 туристических троп в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщила пресс-служба полпредства в ДФО.

Из предложений, представленных дальневосточными регионами, было выбрано 18 проектов. Среди них - четыре туристические тропы на Камчатке и в Забайкалье, по две в Бурятии, Приморском крае и Хабаровском крае, а также по одной в Амурской области, Магаданской области и на Чукотке. В ходе реализации этих проектов планируется создать и благоустроить 118,2 км туристических маршрутов. До конца года регионы должны будут разработать детализированные проекты с уточненными сметными параметрами.

Проекты были отобраны на конкурсной основе в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Для отбора заявок Министерство по развитию Дальнего Востока утвердило рекомендации по подготовке проектов обустройства туристических маршрутов, включающие около 40 критериев. В процессе оценки учитывались такие факторы, как охват населения и туристов, наличие объектов природного и исторического значения, доступность инфраструктуры, возможность использования маршрутов в течение всего года, а также возможность привлечения внебюджетных средств.

На конкурс по обустройству туристических троп было подано 60 заявок из десяти регионов ДФО на общую сумму 3,93 млрд рублей. В результате было рекомендовано к рассмотрению 18 проектов из девяти регионов.

Кроме того, на заседании обсуждались вопросы строительства объектов по дальневосточной концессии, развитие инфраструктуры территорий опережающего развития (ТОР) и дополнительное распределение единой президентской дальневосточной субсидии для социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока. По механизму дальневосточной концессии были одобрены предложения Хабаровского края, Еврейской автономной области и Забайкальского края. Также была затронута тема мер поддержки производителей товаров в рамках ТОР "Патриотическая".

По словам Трутнева, благодаря разработанным преференциям на Дальнем Востоке уже реализуются 20 проектов. На фронт поставляются разнообразные изделия, произведенные в регионе, включая беспилотники, багги, антидроновые ружья, тепловизионные прицелы и бронежилеты, которые спасают жизни военнослужащих и приближают победу.

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