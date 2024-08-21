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До конца года на Дальнем Востоке появятся 18 новых туристических маршрутов
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18 туристических маршрутов разрабатываются на Дальнем Востоке

До конца года на Дальнем Востоке появятся 18 новых туристических маршрутов

На Дальнем Востоке отобраны проекты создания 18 туристических троп

На заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое провел заместитель председателя правительства и полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, были утверждены проекты по созданию 18 туристических троп в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщила пресс-служба полпредства в ДФО.

Из предложений, представленных дальневосточными регионами, было выбрано 18 проектов. Среди них - четыре туристические тропы на Камчатке и в Забайкалье, по две в Бурятии, Приморском крае и Хабаровском крае, а также по одной в Амурской области, Магаданской области и на Чукотке. В ходе реализации этих проектов планируется создать и благоустроить 118,2 км туристических маршрутов. До конца года регионы должны будут разработать детализированные проекты с уточненными сметными параметрами.

Проекты были отобраны на конкурсной основе в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Для отбора заявок Министерство по развитию Дальнего Востока утвердило рекомендации по подготовке проектов обустройства туристических маршрутов, включающие около 40 критериев. В процессе оценки учитывались такие факторы, как охват населения и туристов, наличие объектов природного и исторического значения, доступность инфраструктуры, возможность использования маршрутов в течение всего года, а также возможность привлечения внебюджетных средств.

На конкурс по обустройству туристических троп было подано 60 заявок из десяти регионов ДФО на общую сумму 3,93 млрд рублей. В результате было рекомендовано к рассмотрению 18 проектов из девяти регионов.

Кроме того, на заседании обсуждались вопросы строительства объектов по дальневосточной концессии, развитие инфраструктуры территорий опережающего развития (ТОР) и дополнительное распределение единой президентской дальневосточной субсидии для социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока. По механизму дальневосточной концессии были одобрены предложения Хабаровского края, Еврейской автономной области и Забайкальского края. Также была затронута тема мер поддержки производителей товаров в рамках ТОР "Патриотическая".

По словам Трутнева, благодаря разработанным преференциям на Дальнем Востоке уже реализуются 20 проектов. На фронт поставляются разнообразные изделия, произведенные в регионе, включая беспилотники, багги, антидроновые ружья, тепловизионные прицелы и бронежилеты, которые спасают жизни военнослужащих и приближают победу.

Фото: Wikimedia Commons/Own work,Фото Алексей Романов , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )

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