18 туристических маршрутов разрабатываются на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке отобраны проекты создания 18 туристических троп
На заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое провел заместитель председателя правительства и полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, были утверждены проекты по созданию 18 туристических троп в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщила пресс-служба полпредства в ДФО.
Из предложений, представленных дальневосточными регионами, было выбрано 18 проектов. Среди них - четыре туристические тропы на Камчатке и в Забайкалье, по две в Бурятии, Приморском крае и Хабаровском крае, а также по одной в Амурской области, Магаданской области и на Чукотке. В ходе реализации этих проектов планируется создать и благоустроить 118,2 км туристических маршрутов. До конца года регионы должны будут разработать детализированные проекты с уточненными сметными параметрами.
Проекты были отобраны на конкурсной основе в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Для отбора заявок Министерство по развитию Дальнего Востока утвердило рекомендации по подготовке проектов обустройства туристических маршрутов, включающие около 40 критериев. В процессе оценки учитывались такие факторы, как охват населения и туристов, наличие объектов природного и исторического значения, доступность инфраструктуры, возможность использования маршрутов в течение всего года, а также возможность привлечения внебюджетных средств.
На конкурс по обустройству туристических троп было подано 60 заявок из десяти регионов ДФО на общую сумму 3,93 млрд рублей. В результате было рекомендовано к рассмотрению 18 проектов из девяти регионов.
Кроме того, на заседании обсуждались вопросы строительства объектов по дальневосточной концессии, развитие инфраструктуры территорий опережающего развития (ТОР) и дополнительное распределение единой президентской дальневосточной субсидии для социального развития центров экономического роста регионов Дальнего Востока. По механизму дальневосточной концессии были одобрены предложения Хабаровского края, Еврейской автономной области и Забайкальского края. Также была затронута тема мер поддержки производителей товаров в рамках ТОР "Патриотическая".
По словам Трутнева, благодаря разработанным преференциям на Дальнем Востоке уже реализуются 20 проектов. На фронт поставляются разнообразные изделия, произведенные в регионе, включая беспилотники, багги, антидроновые ружья, тепловизионные прицелы и бронежилеты, которые спасают жизни военнослужащих и приближают победу.
Фото: Wikimedia Commons/Own work,Фото Алексей Романов , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )
Глава "Ростеха" Чемезов: РФ чувствует себя уверенно на третий год СВО
Российская Федерация чувствует себя уверенно на третий год специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое заявление сделал гендиректор российской корпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью изданию Reuters.
Александрос Стефанопулос: решение запретить каноническую УПЦ является преступным
Греческий богослов Стефанопулос заявил: запрет Украинской православной церкви (УПЦ) - это преступное решение, которое может привести к кровопролитию. Он также отметил, что инициатором данной ситуации был Константинопольский патриарх Варфоломей.
Развод без адвокатов: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек завершили отношения
История отношений между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком завершилась разводом.
Евгений Петросян рассказал о новом достижении сына Вагана
Юморист Евгений Петросян рассказал, какую отвагу проявил его маленький сын Ваган от Татьяны Брухуновой.