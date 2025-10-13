Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Старинные монеты в мешке
Старинные монеты в мешке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:28

Под водой нашли клад, который искал весь мир: монеты из легендарной испанской флотилии

У берегов Флориды обнаружены монеты из легендарной Флотилии сокровищ 1715 года

Спустя более трёх столетий после одной из самых драматических морских катастроф колониальной эпохи водолазы у восточного побережья Флориды подняли из морского дна более 1000 испанских монет времён легендарной Флотилии сокровищ 1715 года. Находка, оценённая примерно в 1 миллион долларов, стала новой страницей в истории поисков утраченных богатств Испанской империи.

Трагедия, ставшая легендой

Флотилия 1715 года, известная также как Plate Fleet - "Тарелочный флот", отплыла из Гаваны 24 июля 1715 года, направляясь в Испанию. В составе конвоя было 12 кораблей, нагруженных серебром, золотом и драгоценностями из колоний — Мексики, Перу и Боливии. На борту находились слитки, королевские украшения и тысячи монет — богатства, символизировавшие расцвет испанской короны.

Но уже через неделю после выхода в море корабли настиг мощный ураган. Из 12 судов 11 затонули у побережья нынешней Флориды, унеся жизни сотен моряков и пассажиров. Историки оценивают стоимость утраченных сокровищ в около 400 миллионов долларов по современным меркам — одно из крупнейших морских крушений в истории Нового Света.

Новая находка на "Береге сокровищ"

Летом 2025 года команда судна Just Right под командованием капитана Левина Шейверса, работавшая под руководством компании 1715 Fleet — Queens Jewels, LLC, обнаружила у берегов Веро-Бич клад серебряных реалов и золотых эскудо.

В общей сложности со дна было поднято более 1000 монет, включая пять редких золотых экземпляров. Многие из них сохранили отчётливые клейма монетных дворов Мексики, Перу и Боливии, что позволяет точно определить их происхождение и дату чеканки.

"Состояние этих монет указывает, что они, скорее всего, находились в одном сундуке или партии, рассыпанной при разломе корпуса корабля", — сообщили представители компании.

По словам Сэла Гуттузо, директора по операциям 1715 Fleet — Queens Jewels, значение находки выходит далеко за рамки её материальной стоимости:

"Каждая монета — это фрагмент истории. Она связывает нас с моряками, купцами и ремесленниками, жившими в Золотой век Испанской империи. Найти тысячу монет сразу — невероятно редкое событие".

Монеты, покорившие мир

Серебряные "восьмушки" (piece of eight - реал в восемь частей) и золотые эскудо, найденные у берегов Флориды, когда-то были универсальной валютой Атлантического мира. Эти монеты обращались в Европе, Азии и обеих Америках, становясь прообразом будущих международных валютных систем.

Тип монеты Металл Происхождение Значение
Реал (восьмушка) Серебро Мексика, Перу, Боливия Основная торговая единица испанской экономики
Эскудо Золото Мексика, Колумбия Валюта знати и королевской казны
Слитки и украшения Золото и серебро Южная Америка Груз королевского приданого

Особый интерес вызывает связь флотилии с Елизаветой Фарнезе, второй женой короля Испании Филиппа V. Считается, что среди сокровищ находились её личные драгоценности - в том числе изумрудное кольцо в 74 карата и жемчужные серьги в 14 карат. Эти артефакты до сих пор не найдены, подпитывая легенды и охоту за "потерянными сокровищами королевы".

От урагана до археологии

Сразу после катастрофы испанцы попытались спасти часть груза, но из-за опасных течений и постоянных штормов большая часть монет осталась на дне. За три века песок и кораллы погребли остатки флотилии. Однако находки последних десятилетий превращают участок побережья в историческую зону подводной археологии, известную как Берег сокровищ (Treasure Coast).

Сегодня эти воды строго охраняются законом:

  • Любой несанкционированный подъём артефактов запрещён;

  • Официальное право на исследование имеет только 1715 Fleet — Queens Jewels, LLC;

  • Все операции проходят под государственным археологическим контролем.

От морского дна — к музеям

После извлечения монеты проходят процесс консервации и идентификации. Лучшие экземпляры будут выставлены в музеях побережья Трежер-Кост, где жители и туристы смогут увидеть не только сами артефакты, но и реконструкции кораблей, погребённых волнами в 1715 году.

"Каждая находка помогает нам восстановить историю флота. Мы стремимся сохранить и изучить эти предметы, чтобы будущие поколения могли понять, как создавалась и терялась империя", — подчеркнул Гуттузо.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: переоценивать золото и недооценивать культурную ценность артефактов.
    Последствие: разрушение исторического контекста.
    Альтернатива: археологическая консервация и музейное хранение.

  • Ошибка: искать сокровища без учёта законодательства.
    Последствие: уголовная ответственность и потеря находок.
    Альтернатива: сотрудничество с официальными экспедициями.

  • Ошибка: считать, что всё найдено.
    Последствие: утрата исследовательского потенциала.
    Альтернатива: продолжение археологических миссий и мониторинга дна.

Мифы и правда

  • Миф: все сокровища флотилии давно подняты.
    Правда: большая часть богатств остаётся под водой.

  • Миф: дайверы работают без контроля государства.
    Правда: каждая операция лицензируется и сопровождается археологами.

  • Миф: монеты одинаковы и не несут научной ценности.
    Правда: штемпели, клейма и металл позволяют реконструировать экономику Испании XVIII века.

Интересные факты

  1. Сразу после катастрофы 1715 года ураган унёс жизни почти 1000 человек.

  2. За последние 60 лет в районе Трежер-Кост поднято сокровищ на сумму более 60 миллионов долларов.

  3. Восьмушки стали первой международной валютой: ими расплачивались даже в Китае.

  4. Каждый найденный реал весит около 27 граммов чистого серебра и имеет характерный "рубленый" вид.

Исторический контекст

Катастрофа Флотилии 1715 года символизирует конец "золотого века" Испанской империи. Потеря сокровищ усугубила экономический кризис и подорвала морскую мощь страны. Сегодня же эти находки помогают учёным изучить торговые пути, колониальную систему и повседневную жизнь моряков XVIII века.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В пещерах Юго-Восточной Азии нашли мумии, обработанные дымом сегодня в 18:32
В пещерах Азии нашли копчёных мумий — это перевернуло историю погребений

Учёные нашли в Юго-Восточной Азии следы древнейшей мумификации — покойников здесь не бальзамировали, а медленно "вялили" над костром, превращая тела в копчёные мумии.

Читать полностью » В Румынии раскопали гробницу с позолоченными венками и конской сбруей III века до н.э. сегодня в 17:53
Клад, который изменил историю: как простая могила стала открытием века

Монументальная гробница у Мангалии раскрыла редкие золотые и серебряные сосуды, венки и органику — элитный комплекс, сопоставимый с Вергиной и Севтом III.

Читать полностью » Исследователи рассчитали, что соседняя разумная жизнь может быть у центра галактики сегодня в 10:31
Кто-то смотрит на нас сквозь тысячелетия: учёные вычислили, где может скрываться ближайшая разумная жизнь

Учёные рассчитали, где может находиться ближайшая инопланетная цивилизация. Расстояние — 33 тысячи световых лет, но шанс на контакт всё ещё призрачен.

Читать полностью » Наночастичные панели имитируют солнечный спектр и защищают зрение — исследователи из Китая сегодня в 9:31
Свет тоньше бумаги: учёные создали источник, который заменит солнце в квартире

Учёные создали источник света толщиной с бумагу. Он мягко повторяет дневной спектр и может изменить подход к освещению домов и экранов.

Читать полностью » Учёные обнаружили признаки деменции у дельфинов, выброшенных на берег Флориды — биологи сегодня в 8:31
Зелёные убийцы из глубины: как микроскопические водоросли довели до гибели морских гигантов

Новая гипотеза объясняет, почему дельфины теряют путь и выбрасываются на берег. Учёные связывают трагедию с токсинами цианобактерий, вызывающими "морскую деменцию".

Читать полностью » Метановые выбросы из-под Антарктиды усиливают глобальное потепление в десятки раз — экологи сегодня в 7:31
Лёд треснул — и воздух загорелся: что происходит под водой у берегов Антарктиды

Учёные зафиксировали десятки новых утечек метана у берегов Антарктиды. Почему это может стать самым неожиданным ускорителем глобального потепления?

Читать полностью » Клетчатка из овощей снижает риск жировой болезни печени — исследователи из США сегодня в 6:40
Когда микробы становятся врачами: как пребиотики обучают организм перерабатывать сахар без вреда

Учёные выяснили, что инулин из овощей помогает печени справляться с избытком сахара. Как пребиотик меняет микробиоту и защищает организм от жировой болезни.

Читать полностью » Антропологи восстанавливают лица по черепам с точностью до миллиметра — Екатерина Просикова сегодня в 5:40
От черепа до портрета: как пластилин и 3D-печать возвращают людям имя и историю

Как из черепа "рождается" портрет: что придумал Герасимов, как работают современные лаборатории и почему без антрополога цифра не справится.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Тренеры назвали пользу отжиманий на брусьях для грудных мышц и трицепсов
Красота и здоровье
Около 10 миллионов человек ежегодно страдают венозной тромбоэмболией
Туризм
Поездка на традиционной лодке абра за два дирхама остаётся самым атмосферным способом увидеть старый Дубай
Наука
В кургане Казахстана обнаружен меч сарматского вождя с золотой отделкой возрастом 2000 лет
Красота и здоровье
Алоэ вера признано универсальным средством ухода за кожей — данные дерматологов
Культура и шоу-бизнес
Фильм "Дерево синего цвета" станет режиссёрским дебютом Дакоты Джонсон
Дом
Россияне могут вернуть до 260 тысяч рублей за отделочные работы при покупке квартиры
Садоводство
Использование опавших листьев улучшает почву, ускоряет разложение компоста и повышает урожайность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet