Женское захоронение XVII века
Женское захоронение XVII века
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:01

16 могил и древний ритуал: почему умерших обкладывали камнями и укладывали спать

4000-летние погребения эпохи металла: новые данные о ритуалах из раскопок у села Нове-Обьезежа

Археологи университета Щецина сообщили о важной находке в районе польского села Нове-Обьезежа. Здесь удалось обнаружить погребения, возраст которых оценивается примерно в 4000 лет. Учёные предполагают, что среди захороненных — дети и молодые женщины. Характерная форма могил, их конструкция и поза эмбриона, в которой находились останки, позволяют связать находку с унетицкой культурой эпохи ранней бронзы.

Некрополь бронзового века

Раскопки на этом месте ведутся с 2020 года. За это время археологи нашли 16 могил, девять из которых — включая два детских захоронения — были исследованы в последнем сезоне. Новые находки оказались значительно лучше сохранившимися: скелеты целые, с черепами и зубами, что имеет особое значение для антропологических и генетических анализов.

Особенности захоронений

Умерших хоронили в неглубоких ямах, нередко обкладывая их камнями. Покойников клали в позу эмбриона: тело сворачивалось, ноги прижимались к груди, руки часто оказывались у лица. Подобное положение могло символизировать возвращение к состоянию младенца или рождение в ином мире. В ряде случаев исследователи предполагают, что перед погребением тела связывались.

Интересно, что все останки были ориентированы по линии север-юг, с головой на юг и лицом на восток. Этот обычай типичен для унетицкой культуры — одного из древнейших обществ Центральной Европы бронзового века. Племена унетицев первыми освоили обработку металлов, новые формы социальной организации и особые ритуалы, включая специфические способы погребения.

Радиоуглеродные данные

Первые находки, сделанные в 2020 году, были датированы временем между 2000 и 1700 годами до нашей эры. Новые раскопки дают возможность расширить эти данные: изучить ДНК древних жителей, провести радиоуглеродный анализ костей и зубов, а также узнать больше о рационе и передвижениях людей бронзового века.

Необычные погребения

Среди последних открытий археологи выделяют захоронение мужчины. Его могила была обложена крупными камнями, а останки находились в нетипичном положении. Нижняя часть тела оказалась повреждённой, вероятно раздавленной. Это может указывать как на несчастный случай, так и на необычные обстоятельства смерти.

Отдельный интерес вызвали могилы двух молодых женщин. У одной из них у рта был найден кусок янтаря, у другой — бронзовое ожерелье и височное украшение. Эти предметы считаются одними из древнейших свидетельств использования металла на территории Померании. Крупный кусок янтаря, найденный в погребении, станет объектом углублённого анализа.

Значение находки

Каждое новое захоронение открывает возможность лучше понять ритуалы, быт и социальную структуру унетицкой культуры. Для археологов особенно ценно то, что найденные скелеты сохранились хорошо, а значит, можно будет провести комплексное исследование — от антропологии до генетики.

