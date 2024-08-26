В Госдуме заявили о необходимости 15 летнего страхового стажа для получения пенсии

С 2024 года для получения пенсии потребуется 15 лет страхового стажа

С 2024 года минимальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии, составит 15 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что страховой стаж отличается от трудового стажа. Страховой стаж включает периоды, в течение которых работодатель уплачивал за работника страховые взносы. Если работник временно не трудоустроен или находится в отпуске без сохранения заработной платы, страховые взносы не перечисляются, и соответственно, эти периоды не учитываются при назначении пенсии.

Однако такие перерывы в работе не лишают права на получение пенсии, хотя могут повлиять на ее размер, поскольку итоговая сумма пенсии зависит от общего объема страховых взносов, уплаченных за весь период трудовой деятельности.

Чаплин также подчеркнул, что перерывы, такие как декретный отпуск, не влияют на страховой стаж, и права матерей в этом отношении защищены. Женщины, находящиеся в декрете, и матери-одиночки с маленькими детьми защищены от увольнения, и их стаж не прерывается в этот период.

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