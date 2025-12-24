Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© www.mos.ru by М. Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:37

Работа и магазины переезжают ближе к дому: Москва почти дошла до модели 15 минут

Москва всё заметнее перестраивает привычную логику городской жизни: работа, магазины и базовые услуги постепенно смещаются ближе к дому, а зависимость от поездок в центр снижается. Об этом сообщает РИА Новости. Мэр столицы Сергей Собянин на пленарном заседании в Мосгордуме заявил, что город приблизился к реализации концепции 15-минутного города и переходит от отдельных проектов к комплексной программе градостроительного развития.

Рабочие места ближе к дому и нагрузка на транспорт

По словам Собянина, в Москве введено свыше 47 миллионов квадратных метров промышленных цехов, технопарков, торговых, офисных зданий и других объектов, где создаются рабочие места. Это, как отметил мэр, позволило сформировать два миллиона новых рабочих мест, причём в основном за пределами центральной части города. Такая структура, по его оценке, улучшает распределение занятости по районам и снижает транспортную перегрузку.

Собянин подчеркнул, что речь идёт не только о развитии экономики, но и о практической доступности. Когда работа находится в пределах короткой поездки, сокращается время в дороге и снижается нагрузка на магистрали. Такая модель, по сути, становится одной из опор городской политики, нацеленной на более равномерное развитие разных частей Москвы.

"15-минутный город" и комплексная программа развития

Мэр сообщил, что выросла не только обеспеченность рабочими местами, но и повседневными сервисами рядом с жильём. По его словам, продуктовыми магазинами в пешей доступности обеспечены 97% москвичей. Если говорить о более широком ассортименте продовольственных и непродовольственных товаров, то купить их рядом с домом могут уже 83% горожан, отметил Собянин.

Он добавил, что именно эти показатели показывают продвижение к формату, когда основные услуги и работа находятся в шаговой или короткой транспортной доступности. В результате, по словам мэра, Москва сделала серьёзный шаг к 15-минутной модели, а теперь переходит от разрозненных решений к реализации комплексной программы градостроительного развития.

КРТ: ставка на обновление заброшенных территорий

Собянин отдельно обозначил проблему "заброшенных и депрессивных территорий", которые, по его словам, не должны превращаться в "уродливые пятна" на карте живого города. Он заявил, что с помощью программы комплексного развития территорий (КРТ) на их месте появятся современные и комфортные районы. Масштаб работ, по оценке мэра, значительный: на данный момент разработаны концепции порядка 400 проектов.

По словам Собянина, эти проекты позволят построить свыше 70 миллионов квадратных метров недвижимости и создать около миллиона новых рабочих мест. Речь идёт о новом жилье, школах, поликлиниках, спортивных комплексах и рабочих местах, причём всё это — внутри уже обжитого города. Как подчеркнул мэр, ключевой принцип — развитие не на "выселках", а в пределах сложившейся городской ткани, чтобы новые районы сразу становились частью полноценной инфраструктуры.

