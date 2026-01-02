Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лариса Долина
Лариса Долина
© commons.wikimedia.org by Администрация Президента России is licensed under CC BY 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:25

15 миллионов зависли в пустоте: суд столкнулся с обстоятельством, которое всё обнулило

Фигурант дела о переводе 15 млн рублей от Ларисы Долиной умер до суда — ТАСС

Попытка взыскать крупную сумму в рамках дела об обмане певицы Ларисы Долиной завершилась неожиданным юридическим поворотом. Суд отказался рассматривать требования к одному из фигурантов, поскольку выяснилось, что он умер ещё до начала разбирательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Решение суда и его основания

Йошкар-Олинский городской суд отказался взыскивать 15 миллионов рублей с Александра Келдыбаева, которого следствие рассматривало как участника схемы по выводу средств. В документах суда указано, что производство по гражданскому делу в части требований к нему было прекращено в связи с его смертью.

Факт смерти фигуранта был установлен уже в ходе рассмотрения и стал формальным основанием для отказа в дальнейшем разбирательстве. Таким образом, требования о возврате денежных средств к Келдыбаеву были признаны невозможными к исполнению.

"В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев умер", — говорится в судебных материалах.

Переводы средств и позиция прокуратуры

Согласно выписке по банковскому счёту, Александр Келдыбаев получил от Ларисы Долиной два крупных перевода летом 2024 года. Первый из них составил 5 миллионов рублей и был зачислен 21 июня. Спустя несколько дней, 27 июня, на счёт поступили ещё 10 миллионов рублей.

"Из выписки по счету Келдыбаева следует, что 21.06.2024 он получил денежные средства от Долиной размере 5 миллионов рублей, 27.06.2024 — 10 миллионов рублей", — отмечается в документах суда.

Изначально иск о взыскании 15 миллионов рублей был подан прокуратурой. В надзорном ведомстве указывали, что в действиях Келдыбаева усматриваются признаки необоснованного обогащения, поскольку деньги были получены без законных оснований.

Последствия для дела

Смерть одного из предполагаемых участников схемы исключила возможность дальнейшего рассмотрения требований именно к нему. При этом само уголовное дело, связанное с мошенничеством в отношении певицы, этим решением не исчерпывается. Судебное постановление затронуло лишь гражданско-правовые требования к конкретному фигуранту и не означает автоматического прекращения разбирательств по другим эпизодам.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Брижит Бардо похоронят в саду её виллы в Сен-Тропе, как она сама этого хотела — Franceinfo 29.12.2025 в 15:08
Похороны Брижит Бардо: как актриса выбрала сад своей виллы в Сен-Тропе для последнего упокоения

Брижит Бардо будет похоронена в саду своей виллы в Сен-Тропе у моря, как она сама того хотела. Похороны пройдут скромно и просто.

Читать полностью » Новогодние телешоу утратили праздничную ценность — музыкальный критик Соседов 29.12.2025 в 12:48
Музыка ушла, остался шум: что случилось с новогодними программами

Новогодние телешоу теряют смысл и магию праздника. Музыкальный критик объяснил, почему зрители больше не запоминают песни из праздничных эфиров.

Читать полностью » Семья Яниса Тиммы попросила суд включить в иск ещё три квартиры — адвокат Гаврилова 29.12.2025 в 12:37
Семья Тиммы добавляет новые объекты в иск: наследственный конфликт с Седоковой выходит на новый уровень

Выясните, какие три квартиры баскетболиста Яниса Тиммы могут стать причиной новой судебной драмы и какие требования были предъявлены к его бывшей жене.

Читать полностью » Долина отказалась освободить квартиру 30 декабря — адвокат Свириденко 29.12.2025 в 12:00
Решение Верховного суда есть, но квартира не освобождена: Долина назвала новый срок выезда

Конфликт между Ларисой Долиной и Полиной Лурье накаляется. Певица отказывается освободить квартиру, несмотря на решение Верховного суда. Узнайте, как будет развиваться ситуация.

Читать полностью » Любимова заявила, что отмена концертов в Европе сужает культуру — Минкультуры РФ 29.12.2025 в 9:13
Культура стала полем битвы, и проигрывают все: что стоит за отменами концертов в Европе

Ольга Любимова заявила, что отмены концертов российских музыкантов в Европе лишают людей доступа к культурному наследию и разрушают "мосты".

Читать полностью » Актриса Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года — AFP 28.12.2025 в 15:02
Она ушла раньше славы: почему Брижит Бардо сама закрыла дверь в большое кино

Ушла из жизни Брижит Бардо — легенда французского кино, завершившая карьеру ради борьбы за права животных. Ее имя стало символом целой эпохи.

Читать полностью » Топ-5 артистов по заработку возглавил Ваня Дмитриенко — Газета.Ru 28.12.2025 в 10:04
Рейтинг, где проигравшие — миллионеры: как Лазарев оказался в топ-5, заработав всего 637 миллионов

"Газета.Ru" назвала самых высокооплачиваемых артистов 2025 года: Ваня Дмитриенко заработал 924 млн рублей, а одно шоу оценивается в 28 млн.

Читать полностью » Специалисты ЕФАИС подвели итоги кинопроката за 2025 год — ЮФ 28.12.2025 в 9:24
Российский прокат перевернулся: эти фильмы собрали миллиарды, пока другие пытались догнать

ЕФАИС назвала самые кассовые фильмы 2025 года в России: лидером стал "Волшебник Изумрудного города", а в топ-10 — сразу несколько отечественных хитов.

Читать полностью »

Новости
Общество
Система GPS и ГЛОНАСС обеспечила точность уличных часов — Собянин
Культура и шоу-бизнес
Фильм Чебурашка 2 собрал более 1 млрд рублей за день — ЕАИС
Туризм
Аэропорт Лаппеенранта запланировал два рейса на 2026 год — ТАСС
Красота и здоровье
Врач заявила об отсутствии препаратов для быстрого усиления иммунитета — Сеченовский университет
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения женщины на айс-флоатинге — СК региона
Общество
Сухая сменная одежда и фонарь обязательны для безопасности в зимнем лесу — спасатели
Красота и здоровье
Планирование каникул с ребёнком помогает сократить время у экранов — психолог
Общество
Кинотеатры ожидают всплеск зрителей на новогодних каникулах 2026 года — Воронков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet