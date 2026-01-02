15 миллионов зависли в пустоте: суд столкнулся с обстоятельством, которое всё обнулило

Попытка взыскать крупную сумму в рамках дела об обмане певицы Ларисы Долиной завершилась неожиданным юридическим поворотом. Суд отказался рассматривать требования к одному из фигурантов, поскольку выяснилось, что он умер ещё до начала разбирательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Решение суда и его основания

Йошкар-Олинский городской суд отказался взыскивать 15 миллионов рублей с Александра Келдыбаева, которого следствие рассматривало как участника схемы по выводу средств. В документах суда указано, что производство по гражданскому делу в части требований к нему было прекращено в связи с его смертью.

Факт смерти фигуранта был установлен уже в ходе рассмотрения и стал формальным основанием для отказа в дальнейшем разбирательстве. Таким образом, требования о возврате денежных средств к Келдыбаеву были признаны невозможными к исполнению.

"В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев умер", — говорится в судебных материалах.

Переводы средств и позиция прокуратуры

Согласно выписке по банковскому счёту, Александр Келдыбаев получил от Ларисы Долиной два крупных перевода летом 2024 года. Первый из них составил 5 миллионов рублей и был зачислен 21 июня. Спустя несколько дней, 27 июня, на счёт поступили ещё 10 миллионов рублей.

"Из выписки по счету Келдыбаева следует, что 21.06.2024 он получил денежные средства от Долиной размере 5 миллионов рублей, 27.06.2024 — 10 миллионов рублей", — отмечается в документах суда.

Изначально иск о взыскании 15 миллионов рублей был подан прокуратурой. В надзорном ведомстве указывали, что в действиях Келдыбаева усматриваются признаки необоснованного обогащения, поскольку деньги были получены без законных оснований.

Последствия для дела

Смерть одного из предполагаемых участников схемы исключила возможность дальнейшего рассмотрения требований именно к нему. При этом само уголовное дело, связанное с мошенничеством в отношении певицы, этим решением не исчерпывается. Судебное постановление затронуло лишь гражданско-правовые требования к конкретному фигуранту и не означает автоматического прекращения разбирательств по другим эпизодам.