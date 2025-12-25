Конец года превращается в лотерею: Роструд объяснил, почему 13-я зарплата не гарантирована

К концу года тема "13-й зарплаты" традиционно становится одной из самых обсуждаемых на работе — особенно там, где сотрудники рассчитывают на дополнительную выплату по итогам года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Роструда: российское трудовое законодательство не обязывает работодателя выплачивать так называемую 13-ю зарплату. Однако такая выплата может быть предусмотрена внутренними документами компании или условиями договоров.

Что говорит Роструд о 13-й зарплате

"Трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату. Выплата может быть предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка, положением о премировании, коллективным или трудовым договорами", — говорится в сообщении.

Почему "13-я зарплата" чаще выглядит как премия

Сегодня под 13-й зарплатой чаще всего понимают годовую премию, выплачиваемую по итогам работы. Она может зависеть от результатов сотрудников, выполнения ключевых показателей эффективности и других критериев, установленных работодателем. При этом сама выплата остаётся добровольной, если обязательство не зафиксировано в документах компании.

ТАСС отмечает, что многие организации всё же сохраняют такую практику, оформляя её через внутренние положения и систему премирования. В таких случаях у работодателя появляется формально закреплённый механизм, по которому рассчитывается и начисляется дополнительная выплата. Если же подобного основания нет, требовать "13-ю зарплату" как обязательную часть дохода сотрудник не может.

Как узнать, предусмотрена ли выплата в вашей компании

В Роструде рекомендуют проверять, предусмотрена ли в организации "13-я зарплата", через внутренние документы. В частности, стоит ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и положением о премировании. В случае сомнений сотрудники могут обратиться в отдел кадров.

Ведомство подчёркивает, что если такая выплата предусмотрена, информация о ней должна быть доступна для персонала. Это касается и порядка начисления, и критериев, по которым определяется размер премии.