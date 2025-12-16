13-я зарплата: миф, который может стать реальностью — когда работник превратится в счастливчика

Юрист hh. ru Светлана Шабронова поделилась информацией о том, в каких случаях работники могут рассчитывать на 13-ю зарплату, является ли она обязательной для всех работодателей и как определяется её размер. Об этом сообщает КОЛЫМА-ИНФОРМ.

Понятие 13-й зарплаты

Светлана Шабронова обращает внимание, что в Трудовом кодексе РФ нет термина "13-я зарплата". Это скорее годовая премия, которая является стимулирующей выплатой, а не обязательной частью ежемесячной зарплаты.

13-я зарплата — это не обязательная выплата для всех сотрудников, а премия, которая может быть предусмотрена в ряде случаев на основании конкретных документов или условий, определённых работодателем.

Кому полагается годовая премия

13-я зарплата (или годовая премия) может выплачиваться тем работникам, для которых она прописана в коллективном договоре, локальных нормативных актах организации или трудовом договоре. Также премия может быть предусмотрена для определённых категорий работников в нормативных актах.

Государственные и муниципальные служащие

Для некоторых категорий госслужащих премия может быть предусмотрена нормативными актами, такими как постановления правительства, указания президента или законы субъектов РФ.

Работники бюджетной сферы

Сотрудники образовательных, медицинских и культурных учреждений в некоторых регионах и муниципалитетах могут получать годовые премии, если это предусмотрено отраслевыми соглашениями или нормативными актами.

Сотрудники, достигшие определённых показателей

Если в нормативных актах организации прописаны условия, при которых выплачивается премия (например, выполнение плана, отсутствие дисциплинарных взысканий или высокое качество работы), то премия положена тем, кто эти условия выполняет.

Как рассчитывается премия

Размер годовой премии устанавливается работодателем и может рассчитываться различными способами, в том числе в виде оклада, процента от годового дохода, фиксированной суммы или на основе показателей эффективности (KPI) или стажа работы.