13 подростков и один бассейн: обычное занятие привлекло внимание Следственного комитета

Занятие в бассейне спортивной школы в Нерюнгри обернулось массовым отравлением подростков и вмешательством Следственного комитета России. После инцидента с детьми дело было взято на особый контроль на федеральном уровне. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Поручение председателя СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить развернутый доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Поручение адресовано руководителю следственного управления СК РФ по Республике Саха (Якутия) Виталию Кондратенко.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела", — отмечается в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве уточнили, что исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета. Такой порядок применяется в случаях, когда речь идёт о происшествиях с участием несовершеннолетних.

Обстоятельства отравления

Ранее стало известно, что после посещения секции плавания в бассейне спортивной школы признаки отравления были зафиксированы у 13 детей в возрасте от 11 до 16 лет. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В рамках расследования изучаются условия эксплуатации бассейна и соблюдение санитарных норм. Именно возможные нарушения требований безопасности стали основанием для правовой оценки произошедшего.

Состояние пострадавших

По официальной информации, состояние всех пострадавших детей оценивается как стабильное. Им назначено амбулаторное лечение, угрозы жизни и здоровью нет. Эти данные были подтверждены после медицинского осмотра и легли в материалы проверки.

Следственные действия продолжаются, а запрошенный доклад должен отразить как уже собранные материалы, так и дальнейшие шаги по уголовному делу.