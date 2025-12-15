Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин
© commons.wikimedia.org by duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:26

13 подростков и один бассейн: обычное занятие привлекло внимание Следственного комитета

Бастрыкин берёт на контроль отравление детей в бассейне Нерюнгри — СК РФ

Занятие в бассейне спортивной школы в Нерюнгри обернулось массовым отравлением подростков и вмешательством Следственного комитета России. После инцидента с детьми дело было взято на особый контроль на федеральном уровне. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Поручение председателя СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить развернутый доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Поручение адресовано руководителю следственного управления СК РФ по Республике Саха (Якутия) Виталию Кондратенко.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела", — отмечается в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве уточнили, что исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета. Такой порядок применяется в случаях, когда речь идёт о происшествиях с участием несовершеннолетних.

Обстоятельства отравления

Ранее стало известно, что после посещения секции плавания в бассейне спортивной школы признаки отравления были зафиксированы у 13 детей в возрасте от 11 до 16 лет. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В рамках расследования изучаются условия эксплуатации бассейна и соблюдение санитарных норм. Именно возможные нарушения требований безопасности стали основанием для правовой оценки произошедшего.

Состояние пострадавших

По официальной информации, состояние всех пострадавших детей оценивается как стабильное. Им назначено амбулаторное лечение, угрозы жизни и здоровью нет. Эти данные были подтверждены после медицинского осмотра и легли в материалы проверки.

Следственные действия продолжаются, а запрошенный доклад должен отразить как уже собранные материалы, так и дальнейшие шаги по уголовному делу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Положительное заключение выдано по этапам ветки Мыза — Кстово — пресс-служба ГЖД 13.12.2025 в 19:02
Сталь против пробок: как железная дорога Мыза — Кстово меняет карту региона

Положительное заключение получено, но точные сроки неизвестны: как продвигается строительство железнодорожной ветки Мыза — Кстово.

Читать полностью » На трассах Самарской области ограничили проезд грузовиков — ГАИ 13.12.2025 в 18:40
Грузовики в снегу, автобусы замерли: Самару парализовала зимняя стихия

Из-за мощных снегопадов Самарская область частично остановила движение грузовиков и автобусов. Власти борются с последствиями стихии.

Читать полностью » Рыбные нарезки становятся опасны через три дня хранения — гастроэнтеролог Кашух 13.12.2025 в 18:29
Три дня — и всё кончено: привычные деликатесы становятся опасными

Врачи объяснили, какие продукты нельзя покупать заранее к празднику — они портятся быстрее, чем кажется, и могут испортить не только настроение, но и здоровье.

Читать полностью » Жители Пензы сообщили о новых отключениях света — Столица 58 13.12.2025 в 18:14
Город без ламп и иллюзий: как Пенза проверяет терпение на прочность

Несмотря на официальные заявления о полном восстановлении света, жители Пензы продолжают сообщать о масштабных отключениях в разных районах города.

Читать полностью » Маневровая авария на Куйбышевской дороге задержала поезда — пресс-служба РЖД 13.12.2025 в 18:01
Москва подождёт: авария на путях сорвала график сразу нескольких поездов

Маневровая авария на станции Чаис привела к задержкам поездов в сторону Москвы, а сход цистерн в другом регионе обошёлся без последствий.

Читать полностью » Совет Федерации утвердил закон об освобождении мигрантов от экзамена — юристы 13.12.2025 в 17:44
Русский язык сдали на милость мигрантов: что теперь будет с нашей медициной

В России изменили правила для мигрантов в госпрограммах, но языковые послабления вызвали общественный резонанс и поставили под вопрос качество медпомощи.

Читать полностью » Экстрасенсы начали предлагать чистку вторичного жилья от духов на фоне 13.12.2025 в 14:19
После схемы Долиной появилась услуга чистки от духов: экстрасенсы взялись за квартиры с бывшими жильцами

Псевдоэкстрасенсы начали зарабатывать на страхах покупателей вторичного жилья, предлагая «чистки» квартир от духов — SHOT ПРОВЕРКА показала, как работает схема.

Читать полностью » Зимние каникулы для школьников России будут длиться две недели — с 31 декабря по 11 января 13.12.2025 в 11:49
График школьных каникул на 2025–2026 год: когда начнётся зимний отдых и сколько продлится

Минпросвещения рекомендовало даты школьных каникул на 2025-2026 годы. Зимний отдых продлится с 31 декабря по 11 января.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Троение двигателя связано с отказом одного или нескольких цилиндров — автомеханики
Мир
Япония возвращает последних панд в Китай в 2026 году — Kyodo
Российские военные фиксируют спад дроновой активности ВСУ — ТАСС
Происшествия
Режим повышенной готовности вводят на Южных Курилах из-за циклона — ТАСС
ДФО
Детская больница Владивостока проходит масштабное переоснащение — ТАСС
Дом
Вертикальный декор визуально увеличивает пространство квартиры — дизайнеры
Красота и здоровье
Интенсивные тренировки перед сном могут вызывать бессонницу — ТУТ НОВОСТИ
Мир
Сотрудники Лувра начинают забастовку из-за управления музеем — Le Monde
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet