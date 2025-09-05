Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Женщина на беговой дорожке
Женщина на беговой дорожке
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Ходьба на уклоне: почему 30 минут могут стать испытанием для выносливости

Тренировка 12-3-30 на беговой дорожке: рекомендации врачей

Популярность новых фитнес-трендов часто связана с их простотой и наглядностью. Одним из таких стал метод под названием "12-3-30", который завоевал внимание пользователей соцсетей и быстро превратился в настоящий вирусный феномен. Он сочетает в себе доступность, эффективность и четкие параметры, что делает его привлекательным даже для тех, кто не любит сложные программы тренировок.

Как появился метод 12-3-30

Эта схема получила широкую известность благодаря блогеру Лорен Жиралдо. В 2019 году она рассказала о ней на YouTube, а позже повторила публикацию в TikTok, что вызвало настоящий бум интереса. По словам Жиралдо, благодаря этому режиму ей удалось похудеть примерно на 13 килограммов и сохранить результат.

Суть метода проста: беговая дорожка ставится на уклон 12%, скорость фиксируется на 3 милях в час (около 4,8 км/ч), а длительность тренировки составляет ровно 30 минут.

В чем суть нагрузки

Главная идея заключается в том, чтобы создать оптимальное сочетание кардионагрузки и работы мышц ног.

Наклон 12% заставляет активно работать ягодицы, икры и заднюю поверхность бедра. Такая ходьба расходует значительно больше калорий, чем обычная прогулка по прямой.

Скорость 3 мили/ч кажется умеренной, но в условиях уклона этого достаточно, чтобы удерживать повышенный пульс и тренировать сердце. При этом нагрузка мягкая и щадящая для суставов.

30 минут - время, соответствующее рекомендациям Минздрава США о минимальном уровне ежедневной аэробной активности. Если добавить разминку и заминку по 5 минут, тренировка займет около 40 минут.

Почему это работает

Комбинация наклона и устойчивого темпа позволяет без бега создать эффект кардиотренировки средней интенсивности. При регулярном выполнении повышается выносливость, улучшается тонус мышц и ускоряется сжигание калорий.

"Тренировка может быть одновременно сложной и выполнимой", — отмечает Лорен Жиралдо.

Именно это сочетание делает метод удобным для людей, которые не готовы к изматывающим занятиям, но хотят прогресса.

На что обратить внимание

Специалисты предупреждают: держаться за поручни во время ходьбы на уклоне не стоит. Это снижает эффективность и уменьшает нагрузку на мышцы. Если без поддержки не получается, лучше немного уменьшить наклон или скорость.

Кроме того, данный метод больше подходит тем, кто уже имеет определенный уровень подготовки. Новичкам рекомендуется начинать с 1-2% наклона и постепенно увеличивать его, чтобы организм привыкал к нагрузке.

Возможные модификации

• Людям с проблемами коленей лучше ограничиться минимальным уклоном и лишь постепенно его повышать.
• Для любителей силовых тренировок "12-3-30" можно использовать как завершение комплекса — в качестве "финишера".

Важные предостережения

Любая физическая активность должна подбираться индивидуально. Перед началом новой программы необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если есть хронические заболевания. При головокружении, боли или одышке тренировку нужно сразу прекратить.

Метод "12-3-30" привлекает тем, что он прост, но при этом дает заметные результаты. Он может стать хорошей альтернативой бегу и интенсивным кардио, сохраняя при этом эффективность и щадя суставы.

