Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка на катке
Девушка на катке
© Мария Круглова is licensed under public domain
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:43

118 дней отдыха — звучит как праздник, но с ними придёт и другая сторона отдыха

В 2026 году россияне будут отдыхать рекордные 118 дней — ТАСС

В 2026 году россияне будут отдыхать рекордное количество времени — 118 дней, включая выходные и праздничные дни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на эксперта Президентской академии Татьяну Подольскую.

Сколько отдыхать в 2026 году?

По словам Подольской, в следующем году россияне смогут насладиться 118 днями отдыха. Это означает, что количество выходных и праздничных дней в 2026 году будет в 2,1 раза больше, чем количество рабочих дней — их будет всего 247.

"В 2026 году будет 118 выходных и праздничных дней, а количество рабочих дней составит 247, что в 2,1 раза больше дней отдыха", — отметила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Праздничные дни и переносы

В соответствии с Трудовым кодексом России, в течение года предусмотрено 14 праздничных дней. Если эти дни выпадают на выходные, они переносятся на ближайшие будние дни, чтобы сохранить баланс между трудом и отдыхом. Это означает, что общий баланс в годовом измерении не изменится, несмотря на перенос выходных.

Таким образом, россияне могут ожидать значительное количество праздников в 2026 году, что позволяет планировать отдых и путешествия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Система GPS и ГЛОНАСС обеспечила точность уличных часов — Собянин вчера в 10:09
Когда стрелки не спорят друг с другом: столичная система времени прошла новогоднюю проверку

Более тысячи уличных часов в Москве синхронно отметили начало 2026 года. Городская система времени сочетает спутниковую точность и вековую традицию.

Читать полностью » Сухая сменная одежда и фонарь обязательны для безопасности в зимнем лесу — спасатели вчера в 9:55
Зимний лес не прощает самоуверенности: прогулка превращается в ЧП за один неверный шаг

Поисковики напомнили, какие ошибки в зимнем лесу могут стать критичными и какие вещи действительно помогают выжить в экстренной ситуации.

Читать полностью » Кинотеатры ожидают всплеск зрителей на новогодних каникулах 2026 года — Воронков вчера в 9:55
Каникулы обещают рекорд — но не всем: почему кинотеатры готовятся к наплыву

Новогодние премьеры с известными героями могут увеличить посещаемость кинотеатров в России на треть.

Читать полностью » Образ Деда Мороза поддерживает детскую веру в будущее — психолог Сергиенко вчера в 9:55
Сказку отменили раньше времени — и что-то пошло не так: чем оборачивается разоблачение Деда Мороза

Психолог объяснила, почему детям не стоит рассказывать правду о Деде Морозе и как вера в сказку помогает формировать уверенность и надежду.

Читать полностью » Аэропорты Калуги и Самары возобновили работу после снятия ограничений — Росавиация вчера в 6:05
Полёты возобновили, причины не обсуждают: что на самом деле означают такие остановки

Росавиация отменила временные ограничения в аэропортах Калуги и Самары. Воздушные гавани вернулись к приёму и выпуску самолётов.

Читать полностью » Учёба во время каникул допустима не чаще трёх раз в неделю — ТАСС вчера в 4:47
Каникулы выглядят безобидно — но именно здесь ломается восстановление ребёнка

Учёные объяснили, сколько времени школьники могут учиться на каникулах без вреда для здоровья и почему перегрузка лишает детей полноценного отдыха.

Читать полностью » Зарплаты с окладом в январе выплатят в полном объёме — РИА Новости вчера в 4:46
Январь выглядит безобидно — но для части работников он может обернуться потерей денег

В Госдуме объяснили, кому в январе выплатят зарплату полностью, а кому придётся уложиться в короткий рабочий период из-за формы оплаты труда.

Читать полностью » Работающим пенсионерам после увольнения вернут все пропущенные индексации — ТАСС вчера в 4:46
Пенсия росла у всех, кроме них: что происходит с выплатами после одного решения

Работающие пенсионеры после увольнения получат пенсию с учётом всех пропущенных индексаций и смогут вернуть социальные доплаты.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Мошенники блокируют счета через звонки в банк и шантажируют жертв — МВД
Наука
В 2026 году россияне смогут увидеть два затмения — Николай Железнов
Красота и здоровье
Физическое старение человека начинается в 35 лет — Journal of Cachexia
Туризм
В Гусь-Хрустальном открываются новые гастрономические маршруты — Турпром
Туризм
В Переславле-Залесском на Рождество царит гармония и тишина — Турпром
Туризм
В Сергиевом Посаде создают матрёшки своими руками — гиды
Садоводство
Карликовые баклажаны дают урожай в горшках без больших грядок — House Digest
ДФО
Турпоток из Китая в Приморье вырос на 26% после введения безвиза — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet