118 дней отдыха — звучит как праздник, но с ними придёт и другая сторона отдыха

В 2026 году россияне будут отдыхать рекордное количество времени — 118 дней, включая выходные и праздничные дни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на эксперта Президентской академии Татьяну Подольскую.

Сколько отдыхать в 2026 году?

По словам Подольской, в следующем году россияне смогут насладиться 118 днями отдыха. Это означает, что количество выходных и праздничных дней в 2026 году будет в 2,1 раза больше, чем количество рабочих дней — их будет всего 247.

"В 2026 году будет 118 выходных и праздничных дней, а количество рабочих дней составит 247, что в 2,1 раза больше дней отдыха", — отметила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Праздничные дни и переносы

В соответствии с Трудовым кодексом России, в течение года предусмотрено 14 праздничных дней. Если эти дни выпадают на выходные, они переносятся на ближайшие будние дни, чтобы сохранить баланс между трудом и отдыхом. Это означает, что общий баланс в годовом измерении не изменится, несмотря на перенос выходных.

Таким образом, россияне могут ожидать значительное количество праздников в 2026 году, что позволяет планировать отдых и путешествия.