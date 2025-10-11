Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Полезные продукты на столе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 23:48

Её организм не понял, что ей 117 лет: в чём секрет Марии Браньяс

Йогурт, оливковое масло и клетчатка — основа омолаживающего рациона долгожительницы из Испании

Мария Браньяс Морера, испанка, ставшая одной из старейших людей на планете, прожила 117 лет. Но ученые уверены: главное наследие, которое она оставила, — не возраст, а понимание того, как диета и микробиом могут продлить жизнь и сохранить здоровье даже в преклонные годы.

Тайна молодого кишечника

Перед смертью в 2024 году Мария согласилась передать образцы своего микробиома для исследования. Результаты потрясли специалистов: её кишечник выглядел "моложе" на несколько десятков лет. У большинства людей с возрастом разнообразие бактерий в кишечнике уменьшается, что приводит к воспалениям и хроническим болезням. У Марии же микробный баланс оставался стабильным и активным.

Ученые из исследовательских институтов, изучавшие её данные, обнаружили высокий уровень бифидобактерий — микроорганизмов, которые защищают кишечник, поддерживают обмен веществ и регулируют иммунитет. Эти бактерии обычно исчезают с возрастом, но у Браньяс их было даже больше, чем у многих молодых людей.

Такой микробный профиль разрушил привычное представление о старении организма. Кишечник долгожительницы оказался удивительно устойчивым и функциональным, что заставило исследователей задуматься о роли диеты в поддержании микробного равновесия.

Йогурт трижды в день

Главным элементом её повседневного рациона был обычный йогурт. Мария ела его три раза в день — не как модную добавку, а как часть многолетней привычки. Йогурты с живыми культурами снабжают кишечник пробиотиками, стимулируют рост полезных бактерий и предотвращают воспаления.

Кроме того, она следовала принципам средиземноморской диеты. Этот рацион богат оливковым маслом, рыбой, овощами, цельными злаками и орехами. Всё это продукты, поддерживающие здоровье сердца, сосудов и, как теперь становится ясно, кишечной флоры.

Вместе с йогуртами и другими ферментированными продуктами (кефир, кимчи, сыры) Браньяс регулярно употребляла пребиотики — пищевые волокна, которые служат питанием для бактерий. К ним относятся лук, чеснок, бананы, бобовые и овсянка. Такое сочетание создаёт живую экосистему внутри организма, где полезные микроорганизмы не просто выживают, а процветают.

Что важнее — гены или привычки?

Генетика, безусловно, сыграла свою роль. У Марии были обнаружены защитные варианты генов, которые помогают организму справляться с воспалением и стрессом. Но даже исследователи признают, что питание и образ жизни оказывают гораздо большее влияние на микробиом, чем ДНК.

Это означает, что каждый человек способен изменить внутреннюю экосистему своего организма. Поддержание разнообразного микробиома через ежедневные пищевые привычки — один из самых доступных способов укрепить здоровье и повысить шансы на долгую жизнь.

Сравнение: привычная диета vs микробиомная

Показатель

Обычная диета

Микробиомно-ориентированная диета

Основные продукты

Мясо, сахар, переработанные блюда

Ферментированные продукты, овощи, цельные злаки

Воздействие на кишечник

Снижение разнообразия микробов

Рост полезных бактерий

Энергия и метаболизм

Частые колебания

Стабильный обмен веществ

Риск хронических заболеваний

Повышенный

Сниженный

Поддержание иммунитета

Ослабленное

Активное

Как внедрить микробиомную диету

  1. Добавляйте в рацион йогурты с живыми культурами и кефир.
  2. Ешьте больше овощей и фруктов с высоким содержанием клетчатки.
  3. Включайте ферментированные продукты: кимчи, квашеную капусту, мисо.
  4. Пейте воду и избегайте лишнего сахара — он разрушает микробный баланс.
  5. Ограничьте антибиотики и агрессивные антисептики, когда это возможно.

Эти простые шаги помогают восстановить микробиом, а вместе с ним — энергию, настроение и устойчивость к болезням.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать потребление пробиотиков.
    Последствие: слабость иммунитета, нарушение пищеварения.
    Альтернатива: включить йогурт, кефир или биодобавки с бифидо- и лактобактериями.
  • Ошибка: употреблять мало клетчатки.
    Последствие: дефицит пребиотиков и истощение микробиома.
    Альтернатива: добавлять в меню бобовые, овсянку, чеснок, бананы.
  • Ошибка: злоупотреблять обработанными продуктами.
    Последствие: воспаление, повышенный риск диабета и ожирения.
    Альтернатива: перейти на цельные продукты и растительные масла.

А что если микробиом можно "омолодить"?

Современные исследования показывают, что микробиом действительно можно "перепрограммировать". Уже через несколько недель изменения питания отражаются на составе кишечных бактерий. Это значит, что даже в пожилом возрасте микробиом способен обновляться.

Некоторые лаборатории разрабатывают персональные пробиотические формулы и анализы микробиома по слюне и крови. Они помогают понять, каких именно бактерий не хватает конкретному человеку.

Плюсы и минусы микробиомной диеты

Плюсы

Минусы

Улучшает пищеварение и иммунитет

Требует дисциплины

Повышает энергию и настроение

Нужен контроль качества продуктов

Снижает риск хронических болезней

Возможна адаптация организма в первые недели

FAQ

Как выбрать полезный йогурт?
Проверяйте наличие живых культур на упаковке. Чем меньше сахара и добавок — тем лучше.

Можно ли заменить йогурт пробиотиками в капсулах?
Да, но натуральные продукты усваиваются лучше и обеспечивают больше биологически активных веществ.

Мифы и правда

  • Миф: микробиом нельзя изменить — он заложен генетически.
    Правда: исследования показывают, что питание меняет его состав уже за несколько дней.
  • Миф: достаточно пить витамины для иммунитета.
    Правда: без здорового микробиома витамины усваиваются хуже.
  • Миф: пробиотики работают мгновенно.
    Правда: стабильный эффект появляется после регулярного употребления не менее 3-4 недель.

3 интересных факта

  • Средиземноморская диета признана одной из самых полезных в мире, особенно для сердца и мозга.
  • Люди, которые едят ферментированные продукты ежедневно, живут в среднем на 5 лет дольше.
  • Йогурт с бифидобактериями снижает уровень "плохого" холестерина на 10-15%.

Исторический контекст

Мария Браньяс Морера родилась в 1907 году и пережила две мировые войны, пандемию COVID-19 и более века перемен. Её долголетие стало символом не только крепкого здоровья, но и гармоничного образа жизни, в котором простые привычки — сон, питание, умеренность — сыграли ключевую роль.

