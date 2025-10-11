Её организм не понял, что ей 117 лет: в чём секрет Марии Браньяс

Мария Браньяс Морера, испанка, ставшая одной из старейших людей на планете, прожила 117 лет. Но ученые уверены: главное наследие, которое она оставила, — не возраст, а понимание того, как диета и микробиом могут продлить жизнь и сохранить здоровье даже в преклонные годы.

Тайна молодого кишечника

Перед смертью в 2024 году Мария согласилась передать образцы своего микробиома для исследования. Результаты потрясли специалистов: её кишечник выглядел "моложе" на несколько десятков лет. У большинства людей с возрастом разнообразие бактерий в кишечнике уменьшается, что приводит к воспалениям и хроническим болезням. У Марии же микробный баланс оставался стабильным и активным.

Ученые из исследовательских институтов, изучавшие её данные, обнаружили высокий уровень бифидобактерий — микроорганизмов, которые защищают кишечник, поддерживают обмен веществ и регулируют иммунитет. Эти бактерии обычно исчезают с возрастом, но у Браньяс их было даже больше, чем у многих молодых людей.

Такой микробный профиль разрушил привычное представление о старении организма. Кишечник долгожительницы оказался удивительно устойчивым и функциональным, что заставило исследователей задуматься о роли диеты в поддержании микробного равновесия.

Йогурт трижды в день

Главным элементом её повседневного рациона был обычный йогурт. Мария ела его три раза в день — не как модную добавку, а как часть многолетней привычки. Йогурты с живыми культурами снабжают кишечник пробиотиками, стимулируют рост полезных бактерий и предотвращают воспаления.

Кроме того, она следовала принципам средиземноморской диеты. Этот рацион богат оливковым маслом, рыбой, овощами, цельными злаками и орехами. Всё это продукты, поддерживающие здоровье сердца, сосудов и, как теперь становится ясно, кишечной флоры.

Вместе с йогуртами и другими ферментированными продуктами (кефир, кимчи, сыры) Браньяс регулярно употребляла пребиотики — пищевые волокна, которые служат питанием для бактерий. К ним относятся лук, чеснок, бананы, бобовые и овсянка. Такое сочетание создаёт живую экосистему внутри организма, где полезные микроорганизмы не просто выживают, а процветают.

Что важнее — гены или привычки?

Генетика, безусловно, сыграла свою роль. У Марии были обнаружены защитные варианты генов, которые помогают организму справляться с воспалением и стрессом. Но даже исследователи признают, что питание и образ жизни оказывают гораздо большее влияние на микробиом, чем ДНК.

Это означает, что каждый человек способен изменить внутреннюю экосистему своего организма. Поддержание разнообразного микробиома через ежедневные пищевые привычки — один из самых доступных способов укрепить здоровье и повысить шансы на долгую жизнь.

Сравнение: привычная диета vs микробиомная

Показатель Обычная диета Микробиомно-ориентированная диета Основные продукты Мясо, сахар, переработанные блюда Ферментированные продукты, овощи, цельные злаки Воздействие на кишечник Снижение разнообразия микробов Рост полезных бактерий Энергия и метаболизм Частые колебания Стабильный обмен веществ Риск хронических заболеваний Повышенный Сниженный Поддержание иммунитета Ослабленное Активное

Как внедрить микробиомную диету

Добавляйте в рацион йогурты с живыми культурами и кефир. Ешьте больше овощей и фруктов с высоким содержанием клетчатки. Включайте ферментированные продукты: кимчи, квашеную капусту, мисо. Пейте воду и избегайте лишнего сахара — он разрушает микробный баланс. Ограничьте антибиотики и агрессивные антисептики, когда это возможно.

Эти простые шаги помогают восстановить микробиом, а вместе с ним — энергию, настроение и устойчивость к болезням.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать потребление пробиотиков.

Последствие: слабость иммунитета, нарушение пищеварения.

Альтернатива: включить йогурт, кефир или биодобавки с бифидо- и лактобактериями.

Ошибка: употреблять мало клетчатки.

Последствие: дефицит пребиотиков и истощение микробиома.

Альтернатива: добавлять в меню бобовые, овсянку, чеснок, бананы.

Ошибка: злоупотреблять обработанными продуктами.

Последствие: воспаление, повышенный риск диабета и ожирения.

Альтернатива: перейти на цельные продукты и растительные масла.

А что если микробиом можно "омолодить"?

Современные исследования показывают, что микробиом действительно можно "перепрограммировать". Уже через несколько недель изменения питания отражаются на составе кишечных бактерий. Это значит, что даже в пожилом возрасте микробиом способен обновляться.

Некоторые лаборатории разрабатывают персональные пробиотические формулы и анализы микробиома по слюне и крови. Они помогают понять, каких именно бактерий не хватает конкретному человеку.

Плюсы и минусы микробиомной диеты

Плюсы Минусы Улучшает пищеварение и иммунитет Требует дисциплины Повышает энергию и настроение Нужен контроль качества продуктов Снижает риск хронических болезней Возможна адаптация организма в первые недели

FAQ

Как выбрать полезный йогурт?

Проверяйте наличие живых культур на упаковке. Чем меньше сахара и добавок — тем лучше.

Можно ли заменить йогурт пробиотиками в капсулах?

Да, но натуральные продукты усваиваются лучше и обеспечивают больше биологически активных веществ.

Мифы и правда

Миф: микробиом нельзя изменить — он заложен генетически.

Правда: исследования показывают, что питание меняет его состав уже за несколько дней.

Миф: достаточно пить витамины для иммунитета.

Правда: без здорового микробиома витамины усваиваются хуже.

Миф: пробиотики работают мгновенно.

Правда: стабильный эффект появляется после регулярного употребления не менее 3-4 недель.

3 интересных факта

Средиземноморская диета признана одной из самых полезных в мире, особенно для сердца и мозга.

Люди, которые едят ферментированные продукты ежедневно, живут в среднем на 5 лет дольше.

Йогурт с бифидобактериями снижает уровень "плохого" холестерина на 10-15%.

Исторический контекст

Мария Браньяс Морера родилась в 1907 году и пережила две мировые войны, пандемию COVID-19 и более века перемен. Её долголетие стало символом не только крепкого здоровья, но и гармоничного образа жизни, в котором простые привычки — сон, питание, умеренность — сыграли ключевую роль.