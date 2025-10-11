Её организм не понял, что ей 117 лет: в чём секрет Марии Браньяс
Мария Браньяс Морера, испанка, ставшая одной из старейших людей на планете, прожила 117 лет. Но ученые уверены: главное наследие, которое она оставила, — не возраст, а понимание того, как диета и микробиом могут продлить жизнь и сохранить здоровье даже в преклонные годы.
Тайна молодого кишечника
Перед смертью в 2024 году Мария согласилась передать образцы своего микробиома для исследования. Результаты потрясли специалистов: её кишечник выглядел "моложе" на несколько десятков лет. У большинства людей с возрастом разнообразие бактерий в кишечнике уменьшается, что приводит к воспалениям и хроническим болезням. У Марии же микробный баланс оставался стабильным и активным.
Ученые из исследовательских институтов, изучавшие её данные, обнаружили высокий уровень бифидобактерий — микроорганизмов, которые защищают кишечник, поддерживают обмен веществ и регулируют иммунитет. Эти бактерии обычно исчезают с возрастом, но у Браньяс их было даже больше, чем у многих молодых людей.
Такой микробный профиль разрушил привычное представление о старении организма. Кишечник долгожительницы оказался удивительно устойчивым и функциональным, что заставило исследователей задуматься о роли диеты в поддержании микробного равновесия.
Йогурт трижды в день
Главным элементом её повседневного рациона был обычный йогурт. Мария ела его три раза в день — не как модную добавку, а как часть многолетней привычки. Йогурты с живыми культурами снабжают кишечник пробиотиками, стимулируют рост полезных бактерий и предотвращают воспаления.
Кроме того, она следовала принципам средиземноморской диеты. Этот рацион богат оливковым маслом, рыбой, овощами, цельными злаками и орехами. Всё это продукты, поддерживающие здоровье сердца, сосудов и, как теперь становится ясно, кишечной флоры.
Вместе с йогуртами и другими ферментированными продуктами (кефир, кимчи, сыры) Браньяс регулярно употребляла пребиотики — пищевые волокна, которые служат питанием для бактерий. К ним относятся лук, чеснок, бананы, бобовые и овсянка. Такое сочетание создаёт живую экосистему внутри организма, где полезные микроорганизмы не просто выживают, а процветают.
Что важнее — гены или привычки?
Генетика, безусловно, сыграла свою роль. У Марии были обнаружены защитные варианты генов, которые помогают организму справляться с воспалением и стрессом. Но даже исследователи признают, что питание и образ жизни оказывают гораздо большее влияние на микробиом, чем ДНК.
Это означает, что каждый человек способен изменить внутреннюю экосистему своего организма. Поддержание разнообразного микробиома через ежедневные пищевые привычки — один из самых доступных способов укрепить здоровье и повысить шансы на долгую жизнь.
Сравнение: привычная диета vs микробиомная
|
Показатель
|
Обычная диета
|
Микробиомно-ориентированная диета
|
Основные продукты
|
Мясо, сахар, переработанные блюда
|
Ферментированные продукты, овощи, цельные злаки
|
Воздействие на кишечник
|
Снижение разнообразия микробов
|
Рост полезных бактерий
|
Энергия и метаболизм
|
Частые колебания
|
Стабильный обмен веществ
|
Риск хронических заболеваний
|
Повышенный
|
Сниженный
|
Поддержание иммунитета
|
Ослабленное
|
Активное
Как внедрить микробиомную диету
- Добавляйте в рацион йогурты с живыми культурами и кефир.
- Ешьте больше овощей и фруктов с высоким содержанием клетчатки.
- Включайте ферментированные продукты: кимчи, квашеную капусту, мисо.
- Пейте воду и избегайте лишнего сахара — он разрушает микробный баланс.
- Ограничьте антибиотики и агрессивные антисептики, когда это возможно.
Эти простые шаги помогают восстановить микробиом, а вместе с ним — энергию, настроение и устойчивость к болезням.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: игнорировать потребление пробиотиков.
Последствие: слабость иммунитета, нарушение пищеварения.
Альтернатива: включить йогурт, кефир или биодобавки с бифидо- и лактобактериями.
- Ошибка: употреблять мало клетчатки.
Последствие: дефицит пребиотиков и истощение микробиома.
Альтернатива: добавлять в меню бобовые, овсянку, чеснок, бананы.
- Ошибка: злоупотреблять обработанными продуктами.
Последствие: воспаление, повышенный риск диабета и ожирения.
Альтернатива: перейти на цельные продукты и растительные масла.
А что если микробиом можно "омолодить"?
Современные исследования показывают, что микробиом действительно можно "перепрограммировать". Уже через несколько недель изменения питания отражаются на составе кишечных бактерий. Это значит, что даже в пожилом возрасте микробиом способен обновляться.
Некоторые лаборатории разрабатывают персональные пробиотические формулы и анализы микробиома по слюне и крови. Они помогают понять, каких именно бактерий не хватает конкретному человеку.
Плюсы и минусы микробиомной диеты
|
Плюсы
|
Минусы
|
Улучшает пищеварение и иммунитет
|
Требует дисциплины
|
Повышает энергию и настроение
|
Нужен контроль качества продуктов
|
Снижает риск хронических болезней
|
Возможна адаптация организма в первые недели
FAQ
Как выбрать полезный йогурт?
Проверяйте наличие живых культур на упаковке. Чем меньше сахара и добавок — тем лучше.
Можно ли заменить йогурт пробиотиками в капсулах?
Да, но натуральные продукты усваиваются лучше и обеспечивают больше биологически активных веществ.
Мифы и правда
- Миф: микробиом нельзя изменить — он заложен генетически.
Правда: исследования показывают, что питание меняет его состав уже за несколько дней.
- Миф: достаточно пить витамины для иммунитета.
Правда: без здорового микробиома витамины усваиваются хуже.
- Миф: пробиотики работают мгновенно.
Правда: стабильный эффект появляется после регулярного употребления не менее 3-4 недель.
3 интересных факта
- Средиземноморская диета признана одной из самых полезных в мире, особенно для сердца и мозга.
- Люди, которые едят ферментированные продукты ежедневно, живут в среднем на 5 лет дольше.
- Йогурт с бифидобактериями снижает уровень "плохого" холестерина на 10-15%.
Исторический контекст
Мария Браньяс Морера родилась в 1907 году и пережила две мировые войны, пандемию COVID-19 и более века перемен. Её долголетие стало символом не только крепкого здоровья, но и гармоничного образа жизни, в котором простые привычки — сон, питание, умеренность — сыграли ключевую роль.
