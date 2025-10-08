Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© United States Army by Rachel Goodspeed is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:15

11 тысяч лет до селфи: найден монолит, на котором человек впервые изобразил самого себя

В Турции обнаружен монолит с человеческим лицом возрастом 11 тысяч лет

На юго-востоке Турции, среди холмов национального парка Тек-Тек, археологи продолжают раскопки одного из самых загадочных памятников раннего неолита — Карахантепе. Этот комплекс, расположенный примерно в 35 км от Шанлыурфы и всего в 22 милях от знаменитого Гёбекли-тепе, стал настоящей сенсацией для археологии. Здесь, среди террас, залов и карьеров, был найден монолит с человеческим лицом — первое известное изображение такого рода, высеченное более 11 тысяч лет назад.

Как выглядит находка и почему она важна

Новый артефакт — Т-образный столб, на лицевой части которого вырезано человеческое лицо с проработанными чертами: глазницами, носом, скулами. В отличие от абстрактных фигур Гёбекли-тепе, этот "лик" выглядит реалистично и словно наблюдает за происходящим. Археологи считают, что это — один из первых шагов к осознанию человека как центра ритуального мира.

"Лицо на монолите — символ пробуждения самосознания", — отметил археолог Неджати Гюльтепе.

Карахантепе стал подтверждением того, что искусство и религия могли предшествовать сельскому хозяйству, а не быть его следствием.

Сравнение

Объект Возраст (до н. э.) Особенности Тип изображений
Гёбекли-тепе ~9500 Абстрактные Т-столбы, рельефы животных Символические
Карахантепе ~10 000 Реалистичные черты лица, статуи, помещения Портретные
Невалы-Чори ~8600 Каменные фигуры, культовые сцены Антропоморфные

Советы шаг за шагом

  1. Начните путешествие из Шанлыурфы: ближайший аэропорт — GAP.

  2. Посетите Археологический музей Шанлыурфы — там выставлены оригиналы и реконструкции артефактов Карахантепе.

  3. Запишитесь в официальный тур по раскопкам — вход на объект ограничен, но существуют организованные визиты.

  4. Возьмите с собой солнцезащитные очки, воду и головной убор: весной и осенью температура комфортная, но солнце активное.

  5. Не касайтесь камня и не используйте дроны без разрешения — это культурное наследие, требующее осторожности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: туристы пытаются попасть на раскоп без разрешения.
    Последствие: штраф и удаление с территории.
    Альтернатива: записаться в аккредитованный тур через местное управление культуры.

  • Ошибка: использование вспышки при съёмке экспонатов.
    Последствие: повреждение пигментов на древних артефактах.
    Альтернатива: включить ночной режим на смартфоне или использовать внешнее рассеянное освещение.

  • Ошибка: попытка взять "сувенир" со стены.
    Последствие: уничтожение археологического контекста.
    Альтернатива: приобрести сувенир с официальным сертификатом в музее.

А что если…

А что если подобные "лица" существовали и в других неолитических центрах, но не сохранились? Тогда Карахантепе станет не исключением, а лишь самым ранним свидетельством общей культурной тенденции. Это означало бы, что идея "человеческого образа" как сакрального символа возникла почти одновременно в нескольких регионах Ближнего Востока — задолго до первых государств и храмов.

Плюсы и минусы

Аспект Плюсы Минусы
Туризм Развитие инфраструктуры региона, приток инвестиций Риск повреждения памятников из-за потока посетителей
Исследования Новые данные о неолите, международное сотрудничество Высокие затраты на консервацию и охрану
Образование Рост интереса к археологии и истории человечества Возможность искажений при популяризации в медиа

FAQ

Можно ли увидеть монолит своими глазами?
Пока — нет. Он находится на консервации, но доступен в виде 3D-реконструкции в музее Шанлыурфы.

Это действительно самое древнее изображение лица?
На данный момент — да. Но учёные подчеркивают, что новые находки могут изменить приоритет.

Кто построил Карахантепе?
Сообщества охотников-собирателей докерамического неолита, которые уже переходили к оседлости.

Как датировали монолит?
По радиоуглеродным данным органики из слоёв, связанных с постройкой, и по архитектурным аналогиям.

Почему именно Т-форма?
Вероятно, это стилизация человеческой фигуры — голова и плечи, своего рода ранний образ человека как опоры мира.

Мифы и правда

  • Миф: Карахантепе построили пришельцы.
    Правда: сооружения возведены людьми неолита — их технологии уже позволяли обрабатывать камень и создавать сложные композиции.

  • Миф: эти комплексы служили исключительно храмами.
    Правда: археологи находят признаки бытовой активности — это были одновременно культовые и жилые центры.

  • Миф: лица символизируют богов.
    Правда: интерпретации разные — это мог быть образ предков или участников ритуала, а не божества в привычном смысле.

Исторический контекст

Карахантепе и Гёбекли-тепе принадлежат к эпохе докерамического неолита (около 10-9 тысяч лет до н. э.). В это время человек ещё не занимался земледелием, но уже строил монументальные сооружения и создавал искусство. В 2023 году в том же регионе была найдена статуя мужчины с подчеркнутыми чертами тела, что подтвердило: уже тогда люди осмысленно изображали себя.

Монументальность таких построек говорит о развитом коллективном труде и социальной иерархии. Это была эпоха, когда мифы и ритуалы стали главной силой, объединяющей общество, — задолго до появления письменности и городов.

Три интересных факта

  1. Карахантепе — один из более чем десяти известных неолитических комплексов региона Шанлыурфы, образующих сеть мегаструктур.

  2. При раскопках найдено более 250 монолитов, но лишь несколько имеют антропоморфные признаки.

  3. Учёные предполагают, что "лицо" могло быть окрашено минеральными красками, следы которых пока не сохранились.

