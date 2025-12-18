Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:38

11 часов споров — и ноль результата: Европа застряла на вопросе российских миллиардов

Переговоры ЕС о финансировании Киева из активов РФ зашли в тупик — Politico

Внутри Евросоюза нарастает раскол вокруг идеи использования замороженных российских активов для финансирования Киева. Попытки согласовать так называемый "репарационный кредит" зашли в тупик из-за противостояния нескольких групп стран, что ставит под сомнение принятие решения на ближайшем саммите. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в ЕС.

Многочасовые переговоры без результата

По данным Politico, дипломаты Евросоюза в течение 11 часов пытались выработать компромисс, который позволил бы спасти инициативу по предоставлению Киеву финансирования за счет доходов от замороженных российских активов. Решение планировалось вынести на обсуждение на предстоящем саммите лидеров ЕС.

Однако, как отмечают собеседники издания, переговоры показали глубину разногласий между так называемыми "непримиримыми лагерями" внутри союза. Часть стран настаивает на ускоренном принятии схемы, другие — категорически возражают против дальнейшей финансовой поддержки Украины в подобном формате.

Венгрия и Словакия как фактор раскола

Четыре неназванных чиновника ЕС сообщили Politico, что ключевым моментом дискуссии стало предложение исключить Венгрию и Словакию из общей схемы погашения долга. Обе страны последовательно выступают против новых механизмов помощи Киеву и блокируют консенсус.

Именно эта идея, по словам источников, вызвала наибольшие споры, поскольку подобный шаг может создать опасный прецедент внутри ЕС и подорвать принцип коллективной ответственности при принятии финансовых решений.

Позиция Будапешта и неопределенность саммита

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, прибыв в Брюссель вечером в среду, заявил, что тема экспроприации российских активов снята с повестки дня саммита Евросоюза. При этом официального подтверждения этой информации со стороны институтов ЕС на данный момент не поступало.

Ранее, 16 декабря, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, заявила, что решение об экспроприации российских активов в рамках схемы "репарационного кредита" для Киева "должно быть принято на саммите ЕС до католического Рождества", которое отмечается 25 декабря.

Разногласия между странами-членами, по оценке Politico, делают выполнение этих планов все менее вероятным.

